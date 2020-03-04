Названа категория людей, которая почти не заболевает коронавирусом

Реже всех коронавирусом заболевают дети и подростки. Такую статистику предоставили в центре по контролю и профилактике заболеваний КНР.

«На возрастные категории от 0 до 10 лет и от 10 до 19 приходится по 1% случаев заболевания», — передают «Известия» со ссылкой на статистику. Уточняется, что вывод сделан на основе 72 314 случаев заражения инфекцией.

В основной группе риска находятся люди старше 60 лет с хроническими заболеваниями. Согласно статистике, подавляющее количество заболевших (87%) относится к возрастной группе от 30 до 79 лет. Уточняется, что чаще всего больные коронавирусом умирают от обострения болезни на фоне хронических болезней.

Как отмечают российские вирусологи, болезнь, возможно, действительно не очень опасна для детей. «Пока информации на этот счет недостаточно», — считает эксперт.

Уточняется, что роль в низком проценте заболевших детей играет и забота родителей, которые следят за тем, чтобы подростки соблюдали правила гигиены, носили медицинские маски и следовали рекомендациям врачей. При этом сами взрослые люди недостаточно внимательно исполняют советы медиков, пишет издание.

Коронавирус в России: новости сегодня, 04.03.2020

В регионах РФ госучреждения закупают противочумные комплекты, маски и мыло для противодействия коронарной инфекции. Об этом сообщили в СМИ.

Тендеров по приобретению медицинских средств на сайте госзакупок с каждым днем становится все больше.

По информации газеты, сильнее всего к борьбе с вирусом готовятся в Липецкой области, куда покупают 33 тысячи медицинских масок, более трех тысяч антисептической защиты, 200 респираторов, специальный транспортировочный бокс и бесконтактный термометр. Кроме того регион приобрел 402 противочумных комплекта. Необходимость приобретения всех этих вещей региональные врачи объяснять не стали.

Противочумные спецкомплекты также решили закупить в Бурятии (161 штука), Краснодарском крае (более 300), а также в Центре гигиены и эпидемиологии в Москве. Количество наборов, которые будут закуплены в столице, не указывается.

Кроме того, регионы активно закупают медицинские маски. Так, 20 тысяч штук решили купить в Забайкалье, по 10 тысяч — в Саратовской области и в Якутии, более трех тысяч — в Крыму. Также бороться с вирусом готовится Вологодская область, где на приобретение 2,1 млн защитных головных уборов и 6,5 тысяч респираторов планируют потратить 11 млн рублей.

Ситуацию в регионах оценил завкафедрой иммунобиотехнологии Игорь Красильников. По его мнению, власти готовятся ко всем вариантам развития события с коронавирусом.