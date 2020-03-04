Турция нарастит военный потенциал в Сирии

Новости Сирии от 4 марта сообщают о том, что ситуация в этой стране продолжает упорно нагнетаться сразу несколькими сторонами вооруженного противостояния. В первую очередь речь идет о террористах и Турции, которая их поддерживает по ряду направлений.

Сирия сегодня, 04.03.2020: новости последних часов

Анкара разместит в Сирии дополнительные системы ПВО. Об этом пишет газета Daily Sabah со ссылкой на главу секретариата оборонной промышленности при администрации турецкого президента Исмаила Демира.

По его словам, системы турецкого производства для перехвата целей на низких высотах H?SAR-A будут развернуты через неделю. Кроме того, Анкара планирует размещать в Сирии системы H?SAR-O, которая позваляет перехватывать цели на средних высотах.

На данный момент в Сирии уже развернуты турецкие системы Korkut.

С конца января сирийская армия начала наступательную операцию в Идлибе против террористов. Через несколько дней турецкие власти сообщили о потерях среди военнослужащих из-за действий Дамаска. Анкара также заявила об ответном ударе по правительственным силам и многочисленных потерях армии Сирии. Российский Центр по примирению опроверг данную информацию.

В середине февраля боевики при поддержке турецкой артиллерии попытались прорвать позиции правительственных сил в Идлибе. Атаку удалось отбить благодаря запрошенной Дамаском помощи российских Су-24.

Карта боевых действий в Сирии на 4 марта: обзор ситуации в Идлибе

Турция вынуждена снизить активность ударов своих беспилотников по сирийским войскам из-за вмешательства России, после которого она потеряла сразу два дрона.

Российские военные активировали системы радиоэлектронной борьбы, что сразу же сказалось на эффективности операций, проводимых правительственными силами. При вхождении в воздушное пространство Сирии «рои дронов» подверглись мощному облучению систем РЭБ «Красуха» с юго-западного направления. После этого сразу два БПЛА потеряли управление и разбились.

Так как каждый из таких беспилотников стоит до 30 миллионов долларов США, то такие потери для Турции довольно ощутимые. Один из дронов упал на территории турецкой провинции Хатай, а второй в районе города Саракиб.

На снимке, где показано отслеживание воздушной обстановки, четко видно, что летательный аппарат потерял сигнал GPS, после чего потерпел крушение.

Пока неизвестно, оказывают ли русские непосредственное воздействие на БПЛА или же глушат GPS сигнал, чтобы дрон потерял ориентировку. Впрочем, это не важно, так как Анкара вынуждена ограниччить применение своих беспилотников, что позволило сирийской армии отбить у джихадистов 8 населённых пунктов, включая город Саракиб.

Из-за невозможности оказывать воздушную поддержку формированиям протурецких боевиков, Турция, как крайний выход из сложившейся ситуации, стала ограниченно применять свои истребители F-16, которые на непродолжительное время, входя в воздушное пространство Сирии, атакуют позиции ВС САР ракетами класса «воздух-земля» AIM-120. Однако, такие действия сопряжены с опасностью, так как, несмотря на потери сирийского ПВО, оно еще остается довольно эффективным.

В ночь на 1 марта бойцы проправительственного ополчения устроили засаду на группу протурецких боевиков недалеко от города Саракиб. В ходе столкновения ликвидировано 14 джихадистов. Также был захвачен танк Т-55.

В ночь с воскресенья на понедельник подразделения ВС САР, совместно с формированиями «Хезболлы», при непосредственной поддержке ВКС РФ, овладели городом Саракиб. Бои продолжались до утра, после чего боевики были оттеснены на западную окраину населенного пункта. После удара сирийских РСЗО по юго-западным кварталам, джихадисты отступили к Афему и Найрабу.

В течение дня сирийские военные проводили прочесывание города, в ходе которого было взято в плен несколько боевиков.

2 марта подразделения российской военной полиции прибыли в город Саракиб. Согласно официального заявления Центра по примирению враждующих сторон в САР они займутся обеспечением безопасности на шоссе М4 и М5.

Между тем протурецкие силы на юге Идлиба захватили несколько районов вокруг Джабаль аз-Завия, а также прорвались на окраины города Кафр-Набль. Однако, вчера во второй половине дня сирийская армия отбросила джихадистов от Кафр-Набля, а также освободила н.п. Дар-эль-Кабира и Хазарин. В результате ВС САР восстановили контроль над районом Джабаль аз-Завия.

Возобновление воздушных ударов ВКС РФ в провинции Идлиб стало поворотным моментом в битве за данный регион, так как российская авиация помогла остановить наступление боевиков и вернуть ранее утраченную территорию.

В настоящее время на этом участке фронта продолжаются ожесточенные столкновения. Джихадисты массово используют ПТРК против сирийской техники и групп военнослужащих.