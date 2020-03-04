Директор команды Arkea-Samsic: «Наиро Кинтана может бороться за победу на Париж-Ницце-2020» 

30-летний колумбийский гонщик Наиро Кинтана, перейдя во французскую команду Arkea-Samsic, начал сезон победами на двух многодневных гонках. Его следующей целью является первая для него в этом сезоне гонка Мирового тура – Париж-Ницца, где в прошлом году Наиро Кинтана занял 2-е место. Директор команды Arkea-Samsic Эммануэль Юбер (Emmanuel Hubert) в интервью Cyclingnews сказал, что Наиро Кинтана сможет побороться за победу на французской гонке.

Эммануэль Юбер: «Мы не можем быть более довольными тем, как сейчас выступает Наиро. И это не из-за его результатов. Люди в нашей команды показали, что верят в него, с ним выступает сильный состав. Все эти условия дают ему спокойствие, он получает всё, что ему необходимо для работы, и выступает хорошо. Также думаю, что благотворно сказывается то, что он выступает во французской команде на французских гонках.

Принимая во внимание его дебют в этом сезоне, совершенно ясно, что Наиро сможет бороться за подиум или даже за победу на Париж-Ницце в этом году.

Я не удивлён его выступлением. Когда увидел, как хорошо он проехал чемпионат Колумбии, даже взял серебро, финишировал вторым, обойдя на несколько секунд Берналя, и при том, что этой зимой он очень много работал над своей посадкой на велосипеде, делая её более аэродинамичной, не вижу в его выступлении ничего необычного».

В этом году гонщики команды Arkea-Samsic одержали шесть побед. Эммануэль Юбер считает, что не последнюю роль в этом играют лидеры команды – Варран Баргиль, Наиро Кинтана и Насэр Буанни. Буанни — ещё один новобранец команды, принёсший Arkea-Samsic две победы на этапах и второе место в общем зачёте на Туре Саудовской Аравии-2020.

«Варран отлично потренировался зимой. Этой весной его форма лучше, чем в прошлом году в это же время. Мы поговорим с ним накануне Париж-Ниццы и решим, на что он нацелится.

Зимой я говорил, что если Буанни собирается преуспеть, то должен начать выигрывать в начале года. Так и получилось. Теперь у него есть уверенность, что позже в сезоне он сможет бороться за более крупные победы.

У нас три очень харизматических лидера, что подняло всю команду не только физических, а ещё и психологически на новый уровень. Гораздо легче работать на кого-то, когда знаешь, что он будет бороться за победу. В велоспорте дело не только в лидерах, надо, чтобы вся команда отвечала хорошо. Посмотрим, куда это нас приведёт».