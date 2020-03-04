Убившему любовницу историку Соколову предъявлены обвинения в убийстве и незаконном хранении оружия

Доценту СпбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве и незаконном хранении оружия. Его адвокат Александр Почуев сообщил, что следствие завершено, и обвинение предъявлено в окончательном виде. Адвокаты историка Соколова попросят суд рассматривать дело в закрытом режиме. Вину Соколов, как и раньше, признает и раскаивается. Напомним, что Соколов 7 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге застрелил свою […]

Доценту СпбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве и незаконном хранении оружия. Его адвокат Александр Почуев сообщил, что следствие завершено, и обвинение предъявлено в окончательном виде.

Адвокаты историка Соколова попросят суд рассматривать дело в закрытом режиме. Вину Соколов, как и раньше, признает и раскаивается.

Напомним, что Соколов 7 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге застрелил свою сожительницу Анастасию Ещенко в пылу ссоры. Затем, спустя сутки, он расчленил ее и попытался выбросить части трупа в Мойку.

Арестованный Соколов пытался покончить с собой и написал письмо-исповедь.