«Германия хочет, чтобы Анкара поддержала соглашение ЕС о беженцах»

Напомним, что греческая полиция столкнулась в минувшие выходные с тысячами мигрантов, стремящихся попасть в ЕС из Турции, которая с 2016 года сдерживает миграцию с Ближнего Востока в Европу в обмен на средства для помощи беженцам.

Пресс-секретарь Меркель заявил, что соглашение о мигрантах 2016 года между Турцией и ЕС всё ещё действует и должно быть соблюдено.

«Мы убеждены в ценности соглашения и ожидаем, что оно будет поддержано», — цитирует Штеффена Зайберта The National Herald.

Он добавил, что если Анкара недовольна сделкой, то она должна обратиться с жалобами непосредственно в ЕС.

Отметим, что сделка была согласована после миграционного кризиса в 2015 году, когда волны беженцев прибывали на европейские берега через Турцию.

Соглашение с мигрантами требует от ЕС выплатить в общей сложности 6 млрд евро, чтобы помочь Турции разместить беженцев и удержать их от границ ЕС. На данный момент выплачено 3,2 млрд евро, сказал Зайберт.

Турция в настоящее время принимает около 4 млн беженцев — большинство из них сирийцы — но призвала ЕС предоставить дополнительную поддержку для размещения мигрантов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что больше не чувствует себя связанным соглашением и открыл двери Турции в ЕС.