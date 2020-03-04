Патруль российских военных в сирийском городе на линии фронта сняли на видео

Российский военный журналист Евгений Поддубный опубликовал в своем Telegram-канале видео патруля российской военной полиции в городе Саракибе на линии фронта в сирийской провинции Идлиб.

По словам Поддубного, российские офицеры в городе — фактор стабильности, однако по позициям правительственной армии Сирии в Саракибе до сих пор наносят удары протурецкие боевики. О наличии военнослужащих России в этом городе стало известно 2 марта.

В феврале в Саракибе и его окрестностях развернулись ожесточенные бои между правительственными войсками и боевиками, поддерживаемыми Турцией. В начале февраля сирийская армия отвоевала его у боевиков, к концу месяца ненадолго утратила контроль над ним и в начале марта вновь вернула его. Значимость Саракиба — в его расположении на пересечении двух шоссе, одно из которых проходит через всю Сирию с севера на юг, а второе ведет к Латакии, где находится главный морской порт страны и авиабаза Хмеймим.

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Ситуация в Идлибе, где сирийская армия в начале текущего года начала крупномасштабное наступление, обострилась в конце февраля. Турция, чьи наблюдательные посты оказались за линией фронта, потребовала от Дамаска отвести войска, усилила поддержку лояльных ей боевиков и после гибели нескольких десятков своих военных в результате авиаудара ВВС Сирии объявила о проведении в регионе операции «Весенний щит».

Сирийское правительство и поддерживающая его Россия отказались останавливать наступление. Ожидается, что ситуация в Идлибе станет ключевой темой переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которые запланированы на 5 марта в Москве.