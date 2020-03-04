Банки предупредили о росте тарифов из-за идеи Госдумы

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В случае реализации идеи Госдумы отменить комиссии для физических лиц при оплате ЖКХ соответствующие сервисы закроются, а банковские услуги станут дороже. Об этом говорится в отзыве на законопроект Национального совета по финансовому рынку (НСФР), сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

В НСФР предупредили, что банкам, которые продолжат принимать платежи, придется компенсировать убытки — через рост ставок по кредитам и рост тарифов по другим видам услуг, например, в Системе быстрых платежей.

Отдельные финансовые организации могут уйти с рынка приемов платежей за ЖКХ. Кроме того, банки прекратят принимать платежи с карт, выпущенных другими эквайерами, иначе им придется проводить операции себе в убыток.

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Ситуация приведет к монополизации сегмента и снизит доступность услуги, указывают в организации, в которую входят большинство системно значимых банков. Дело может закончиться и возвращением очередей.

В настоящее время комиссия, взимаемая банками за перевод, составляет в среднем 1 процент при дистанционном обслуживании и 1,5 процента при использовании операционного работника. При работе через платежных агентов она может доходить до 3 процентов. В России действуют порядка тысячи организаций, принимающих платежи.

Отменить комиссии при платежах за ЖКХ в феврале этого года предложил лидер фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов. Его поддержал президент России Владимир Путин. По мнению авторов законопроекта, инициатива приведет к защите интересов граждан и снижению финансовой нагрузки на население.

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Ранее сообщалось, что доля обязательных платежей в 2019 году составит 15,3 процента от доходов россиян — это 9,3 триллиона рублей. В 2018 году жители России платили на 10 процентов меньше. Резкий рост связан с повышением закредитованности населения, однако плата по налогам и услугам ЖКХ в абсолютном значении тоже выросла.