Аллигатор до 25 лет жил в подвале и не раскрыл своего потенциала

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В американском штате Огайо нашли 25-летнего аллигатора, который долгое время жил в подвале. Об этом сообщает WSYX.

Рептилию, обитавшую в жилом доме, заметили сотрудники скорой помощи. Они сообщили о находке в полицию, после чего аллигатора навестили полицейские. В подвале было обнаружено сооружение, напоминающее ванну, в котором держали рептилию. Домовладелец рассказал, что животное провело там всю жизнь.

У хозяина не оказалось разрешения на содержание экзотических животных, поэтому аллигатор был изъят. Ветеринарный осмотр не выявил следов жестокого обращения, однако из-за тесноты за 25 лет рептилия выросла лишь до 1,5 метра в длину. «Его отправят в заповедник для аллигаторов в более теплом климате, где он сможет раскрыть свой потенциал», — заявил глава полиции населенного пункта Мэдисон Дэррел Бренеман (Darrel Breneman).

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Во Флориде распространены миссисипские аллигаторы, в среднем вырастающие до 3,4 метра в длину при весе до 200 килограммов. В мае у них начинается брачный сезон, продолжающийся до июня. В этот период они активнее и чаще попадаются людям на глаза.

В 2019 году сообщалось, что в американском городе Клируотер, штат Флорида, трехметровый аллигатор забрался в жилой дом. Рептилия выбила стекло в окне кухни, расположенном на уровне земли, и проникла внутрь. Прежде чем его заметили, животное успело опрокинуть стол и стулья.