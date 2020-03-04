Желтый одуванчик: самый модный лак для ногтей этой весной

Точно так же как после веселой и бессонной ночи проснуться помогает аскорбиновая кислота или вода с лимоном, желтый цвет лака для ногтей поднимает настроение и привносит ощущение весны (даже если за окном слякоть и грязь). Рассказываем про самый модный маникюр этого сезона.

Этой весной эксперты советуют делать ставку на цвет «желтый одуванчик». Название, придуманное ведущим мировым nail-мастером Essie Ритой Ремарк, представляет собой идеальное сочетание солнечного пастельно-желтого оттенка с оранжевым подтоном.

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Эта версия желтого цвета гораздо более золотая, чем мы привыкли видеть. Она напоминает растительное масло. А раньше в фаворе были желтые цвета с холодным подтоном, немного зеленоватые или лимонные, — говорит Ремарк.

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Фанатов маникюра с декором становится все меньше, все чаще девушки отдают предпочтение монотонному, но эффектному покрытию. Весной традиционно отказываются от темных цветов в пользу ярких. Желтый сейчас действительно один из популярнейших цветов. Институт цвета Pantone даже выделил оттенок Green Sheen, который как раз можно назвать «одуванчиковым». Особенно классно будет смотреться матовое покрытие. Я еще иногда называю это покрытие антистрессовым, потому что оно такое приятное и бархатистое, — говорит мастер по маникюру Ирина Громова.

По словам эксперта, ярко-желтый оттенок подойдет загорелым девушкам, а тем, кто еще не успел съездить в отпуск, — лимонные, «выбеленные» цвета. Что касается формы, то любительницам длинных ногтей больше подойдет миндальная или овальная форма, короткие ногти могут быть квадратной формы. Ярко-желтый и желто-оранжевый лучше будут смотреться на коротких ногтях.

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