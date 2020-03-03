«Автостат» назвал самые распространенные автомобили в России

По состоянию на 1 января 2020 года в России было зарегистрировано 44,5 млн легковых автомобилей. Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» разложили российский автопарк по брендам и назвали ТОП-10 самых распространенных автомобилей в РФ.

Чаще других в нашей стране традиционно встречаются LADA – на их долю приходится почти треть (31,3%) всего российского автопарка, то есть 13,9 млн единиц. На втором месте с более чем трехкратным отставанием идут машины японского бренда Toyota, представленные в количестве 3,9 млн единиц (доля 8,8%). Замыкают тройку лидеров корейские автомобили Hyundai, которыми в начале года владели 2,2 млн россиян (доля 5%).

На четвертой и пятой строчках с практически равными показателями расположились японский Nissan и корейская KIA, чей автопарк суммарно насчитывает 2,1 млн автомобилей, соответствуя доле 4,8%.

Кроме них, в ТОП-10 самых распространенных брендов легковых автомобилей в России также вошли Renault (доля 4,4%), Volkswagen (3,9%), Chevrolet (3,8%), Ford (3,1%) и Mitsubishi (2,7%). Доля остальных марок не превышает 2%.