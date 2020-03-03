Volkswagen сокращает производство Skoda Rapid в Калуге

Калужский автозавод Volkswagen сокращает производство лифтбеков Skoda Rapid из-за перебоев с поставками компонентов. По этой же причине старт продаж нового Rapid откладывается на май 2020 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«В связи с нехваткой компонентов (задние фонари от международного поставщика), Volkswagen Group Rus временно сократит ежедневный объем производства модели Skoda Rapid», — сказал собеседник агентства.

Как сообщают «Автоновости дня», в концерне следят за развитием ситуации с поставками, поэтому при первой же возможности производство будет восстановлено в полном объеме.

Напомним, завод Volkswagen, работающий в технопарке «Грабцево» в Калуге с 2007 года, выпускает модели Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid. С конвейеров предприятия ежегодно сходит 225 тысяч автомобилей, а штат сотрудников составляет около 4,5 тысяч человек.