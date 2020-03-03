Skoda объявила скидки на автомобили в марте

С приходом весны компания Skoda предлагает всем российским клиентам особые условия на покупку автомобилей. К примеру, новый кроссовер Karoq доступен с выгодой до 105 685 рублей, модели Octavia и Superb – до 195 500 и 300 000 рублей соответственно, Rapid – до 153 100 рублей, а Kodiaq – до 235 800 рублей.

Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе «Skoda Auto Россия», при покупке моделей Rapid, Octavia и Karoq в марте по-прежнему актуальны выгодные проценты по классическому кредиту (от 3%) и кредиту Simply Clever (от 6,9%). Акция c тарифом по страхованию КАСКО 3%, действующая при покупке моделей Octavia и Kodiaq, также доступна до конца марта.

Кроме того, Skoda продлевает действие программ Утилизация/Трейд-ин (для машин 2019 г.в.), в рамках которых можно получить дополнительную скидку до 115 000 рублей в зависимости от сдаваемого автомобиля.