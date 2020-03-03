Дети-монстры! Самые жуткие предметы, которые можно найти под кроватью у подростков

Share Tweet Share Share Email CommentsНаверняка все мы в детстве верили в то, что под нашими кроватями обитают монстры и различные страшные создания с большими когтями и зубами. Независимо от того, верите ли вы в сверхъестественные силы или нет, команда Фрешера на все сто процентов уверена, что в любом случае вы будете чувствовать себя слегка неуверенно, когда ваша рука или нога начнет свисать с кровати ночью.

Хотя большинство из нас выросло из ужасных историй и страшилок на ночь, это не означает, что под детской кроватью нельзя найти странные и причудливые вещи, от которых у родителей, может прибавиться седых волос на голове.

1. Тайный поклонник

В 2014 году, одним нечем непримечательным днем, девочка-подросток из Честера в Великобритании, лежала в постели и читала разные сообщения на своем телефоне. Ничего странного, верно? Кроме того, что сообщения были посланы девочке тайным поклонником, и в одном из них было написано: «Я наблюдаю за тобой из-под твоей кровати». Крича что есть силы, девочка побежала в спальню к маме и пробыла там до тех пор, пока не наступило утро. Несмотря на то, что все в этот раз обошлось, навязчивые сообщения продолжались. 18-летний герой-любовник Кайл Равенскрофт, решил, что добиться девушки своей мечты сможет, только лишь напугав ее до смерти. Когда на следующий день начали приходить сообщения с текстом о том, что «я возле твоего дома», а через несколько минут «я уже в твоем доме», девочка решила опять остаться в комнате у мамы. Когда утром она вернулась в свою спальню, то некоторые вещи были перемещены или пропали вовсе. Но, что самое ужасное, так это то, что из-под кровати выглядывал краешек ботинка. К счастью, мама девочки не растерялась и вызвала полицию. Парня сразу же арестовали.

2. Динамитная шашка

Наряду с мертвым телом или настоящим монстром это, вероятно, одна из самых страшных вещей, которые вы можете найти под кроватью вашего ребенка. Да, вы правильно прочитали — настоящая динамитная шашка была обнаружена одной матерью, когда она убирала комнату своего сына. Она рылась под кроватью, когда нащупала нечто странное. Достав предмет, женщина ужаснулась. Как выяснилось позже, ребенок хотел этой штукой взорвать пень, который растёт посредине поля неподалеку. Ну, а почему бы и да?

3. Коробка с разлагающимися лягушками

Многие дети любят собирать различные вещички. Для некоторых это могут быть бейсбольные карточки и игрушки из Happy Meal, но другим детям нравится коллекционировать «предметы», которые не без участия ребенка резко перешли из категории одушевленных в неодушевленные. Некая женщина на одном из форумов продемонстрировала фото, которое сама же и сделала. На нем была изображена картонная коробка с мертвыми разлагающимися лягушками. Под фото женщина написала, что это ее сын-подросток собирает лягушек, и держит он их под своей кроватью. Что еще хуже, так это то, что мальчик не нашел бедных лягушек в таком состоянии — он убил каждую из них собственноручно!

4. Вор

56-летний Кеннет Уэбб ворвался в один дом в Нью-Джерси и спрятался под кроватью ребенка, вооружившись ножом. Этот дом принадлежал молодой семье, глава который был, как назло, в отъезде. К счастью, в тот ужасный день 6-летний мальчик спал в комнате у своей мамы. Проснувшись среди ночи, женщина услышали какие-то странные звуки, доносившиеся из комнаты сына. Так как главы семейства не было дома, женщина понимала, что может навлечь беду на своего ребенка и на себя, если не вызовет полицию. Когда шум стал громче, женщина быстро набрала 911, и когда приехали полицейские, они обнаружили под детской кроватью мужчину средних лет с ножом в руках и шкатулкой с золотыми украшениями.

5. «Специальные носки»

Все родители и подростки знают о «специальном носке». Все знают, но все молчат. Конечно, знать и находить сей предмет под кроватью своего сына-подростка — это разные вещи. В одном блоге некая женщина написала пост о том, что ее сын просто изобретатель, который сегодня получит по полной из-за находки, которую она обнаружила в комнате подростка. Женщина написала, что как всегда убиралась в комнате своего сына, и внезапно из-под кровати она достала те самые «специальные носки», которые используют парни после того, как достигли пика блаженства при самоудовлетворении. Все бы и ничего, мол, кто же молодым не был, но этот парень явно попал. Отодвинув кровать, женщина увидела трехлитровую банку, которая была доверху забита теми самыми «специальными» носками. Судьба парня так и осталась не известна.