Картины на снегу английского художника Натана Уайберна

Share Tweet Share Share Email CommentsАнглийский художник не расстроился из-за циклона и стал рисовать картины на снегу

Когда циклон «Зверь с Востока» потрепал некоторые части Британии на прошлой неделе, у художника Натана Уайберна (Nathan Wyburn) появилась идея максимально использовать снег, трансформируя его в произведения искусства. И нет, это не снеговики.

28-летний Натан из Кардиффа изначально изобразил Джона Сноу, героя сериала «Игра престолов», на крыше своего дома, дабы убедиться, что план сработает.

Увидев, что все получается как нельзя лучше, художник нашел оживленную детскую площадку рядом и использовал снег там в качестве холста.

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/d/0//5901/5901054_1.mp4

«Я предпочитаю говорить о случившихся вещах через искусство, использовать их, а снег на тот момент был наиболее актуальной темой».

Натан утверждает, что многим фанатам пришлось по душе изображение Идины Мензел из «Холодного сердца» и очень многие узнали на снегу знаменитую Мону Лизу.

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/d/0//5901/5901055_2.mp4

«Это был крутой способ отметить снежный день, они бывают у нас не так часто. И к тому же это не просто снеговик».

«Я использовал ровную поверхность, убрал слой снега, чтобы выявить почву под ним, и использовал немного краски из аэрозольного баллончика для более четких деталей».