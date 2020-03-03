Куда подевались тысячи советских танков после Второй мировой войны?

Вторая мировая война стала одним из самых масштабных вооруженных конфликтов в истории человечества, в котором приняли участие миллионы солдат и сотни тысяч единиц самой техники, в том числе десятки тысяч танков. Однако, как и любая другая война – Вторая мировая закончилась, и нужно было что-то делать с огромным количеством разнообразного оружия и вооружений, которые остались после нее. Узнаем же, какая судьба постигла советские танки времен войны.

Были сделаны десятки тысяч танков. /Фото: yandex.ua.Вторая мировая война стала местом столкновения военных машин ведущих стран, их идеологий, разведок и даже общественных укладов. Но все это на самом деле не так важно, как столкновение экономик. И советская экономика смогла доказать свое превосходство над объединенной экономикой Европы. Конечно, можно вспомнить Ленд-лиз, однако не каждый знает, что основная масса поставок пошла уже после «Большого перелома» в 1943 году. В этом был свой резон – американцы не хотели поддерживать страну, которая, по их мнению, вот-вот проиграет, ведь тогда все переданные ресурсы и ценности попали бы (с большой долей вероятности) в руки нацистов. Так что в конечном итоге экономика СССР оказалась более эффективной, несмотря на все сложности, с которыми она столкнулась в 1941 году.

Танки никуда не делись. /Фото: inlearno.ru.

Интересный факт: в 1945 году немецкий полковник (в последствии генерал) Айке Миддельдорф написал по заказу американской разведки характеристику советских войск, чтобы составить представление о потенциальном противнике США на случай Третьей мировой войны. В своем отчете Миддельдорф уделял отдельное внимание именно советской промышленности, указывая на то, что до тех пор, пока не будут уничтожены заводы СССР, победить страну в затяжной войне будет очень сложно. В частности, одной из причин поражения Германии в войне полковник считал провал плана «Барбаросса», в рамках которого немцам не удалось оперативно захватить или уничтожить ведущие предприятия Советского Союза.

В 1945 году началась новая война. /Фото: liveinternet.ru.

И вот, на момент 1945 года в составе РККА было около 60 тысяч танков разных моделей, в том числе некоторое количество машин из стран-союзниц. Только танков Т-34 в войсках было более 35 тысяч. Что же случилось со всей этой техникой после того, как война закончилась? На самом деле масштабного разоружения не произошло. Все потому, что уже в 1945 году Вторая мировая война плавно перетекла в Холодную войну.

Оказалось, что нельзя просто так взять и вывести войска. /Фото: yandex.ua.

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По «заказу» Уинстона Черчилля еще в 1945 году британской ставкой была разработана операция «Немыслимое» («Operation Unthinkable»), в рамках которой предлагалось нанести удар по СССР при помощи нового американского ядерного оружия, а затем осуществить наступление вглубь советской территории силами британской, американской, а также восстановленной немецкой армии (из числа немецких военнопленных находящихся у союзников). Однако, присутствие советской группировки войск в Западной Европе сделало невозможным начало Третьей мировой войны. Даже при успехе первых атомных бомбардировок уже в течение первого месяца конфликта Союзники бы лишились всех аэропортов, с которых можно было бы осуществлять бомбежку европейской части Советского Союза. Кроме того, на Дальнем Востоке также стояла группировка советских войск, которая только что уничтожила остатки японской армии, нарушив нейтралитет. Таким образом, Вторая мировая война перетекла благодаря (в том числе) советским танкам в Европе не в Третью мировую, а в холодную.

Танки были все так же нужны. /Фото: istogram.info.

Интересный факт: капитуляция Японии была подписана вовсе не из-за бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Сброс ядерных бомб американцами был не более, чем политической декларацией и демонстрацией оружия нового типа. Предназначалась она в первую очередь для СССР. Капитуляция Японии же была обусловлена в первую очередь уничтожением Квантунской армии, которая стояла в Маньчжурии. Советско-японская война началась в августе 1945 года и закончилась в сентябре. Хиросиму и Нагасаки бомбили 9 августа. Япония капитулировала 2 сентября, только после утраты своих последних войск. Большинство промышленных центров страны Восходящего солнца было уничтожено американской стратегической авиацией уже к весне 1945 года без какого-либо ядерного оружия.

Ненужные машины всегда утилизировались. /Фото: m.fishki.net.

Так, что в 1945 году советские танки вовсе не стали ненужными, а оставались в составе действующих войск. Значительная часть бронетехники находилась в Западной Европе, а также на Дальнем Востоке. При этом пришедшая в негодность техника утилизировалась в течении всей Второй мировой войны. Непригодные для войны, но все еще способные ездить танки в 1945 году частично были оборудованы в сельскохозяйственную технику и отправлены в колхозы. Значительная часть машин была отправлена в тыл на консервацию.

Часть танков переделывали в хозяйственные машины. /Фото: yandex.ru.

В последующие годы в СССР создавались новые типы танков, которые постепенно заменяли собой устаревающие машины. В этом случае судьба танков также была очень разной. Машине непригодные для ремонта отправлялись на утилизацию. Другие шли на консервацию и в последствии были «подарены» социалистическим странам или странам-союзникам СССР в Африке, Азии и на Ближнем Востоке. Часть законсервированных танков также была пущена на металлолом, когда они окончательно утратили свою актуальность. Некоторые машины лишались вооружения и башен, превращаясь в тягачи.