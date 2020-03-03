Эксперт: саммит «пятерки» Совбеза ООН должен выработать «правила игры»

Президент США Дональд Трамп вслед за лидерами Франции и Китая поддержал инициативу провести саммит «пятерки» постоянных членов Совета Безопасности ООН, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

По словам Лаврова, вопрос о месте и времени встречи пока согласовывают.

«Вопросы стратегической стабильности являются частью той повестки дня, которая требует срочных и неотложных и неординарных шагов, но в более широком плане речь идет о выживании человечества. Впервые за многие годы эксперты начинают говорить и о вероятности ядерной войны. Это недопустимо», – сказал глава внешнеполитического ведомства России.

В январе Владимир Путин, выступая на пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, предложил провести встречу глав государств – постоянных членов Совбеза ООН (Великобритания, Китай, Франция, Россия и США) и заявил, что Москва намерена, «не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам «пятерки».

Как сообщали в российском МИД, саммит может пройти на юбилейной сессии Генассамблеи в Нью-Йорке в сентябре, но договоренности об этом пока нет.

В эфире радио Sputnik декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве России Александр Шатилов подчеркнул важность такой встречи.

«Действительно, проведение данной встречи назрело – в последнее время в мире наблюдается «разбалансировка», растет турбулентность. А с учетом того, что ядерное оружие де-факто есть у целого ряда стран, «пятерке» необходимо обсудить вопрос о правилах игры, поскольку их отсутствие и игнорирование международного права привели к тому, что в любой момент может вспыхнуть глобальное противостояние. Поэтому требуется некая профилактика», – сказал Александр Шатилов.

Другое дело, насколько эта встреча может быть результативной, продолжил он.

«Поскольку, как мы видим, США довольно бесцеремонно обращаются с международным правом, они в одностороннем порядке выходят из тех договоров, которые считают для себя невыгодными, в частности ДРСМД, и я не исключаю, что и СНВ-3 они тоже могут похоронить. Но в любом случае, как мне кажется, такого рода встреча поможет снять лишнее напряжение. И, может быть, лидерам удастся договориться не только по ядерному оружию, но и по некоторым сферам влияния в мире, тем более что де-факто уже имеет место многополярность, хотя США это и не нравится, они привыкли к униполярности. Но сейчас мир полицентричен, и Вашингтону придется с этим мириться», – отметил эксперт.