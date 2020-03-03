Коронавирус сегодня: все, что нужно знать, чтобы не заболеть коронавирусом. Информация, советы, вопросы и ответы

Сейчас появляется все больше информации о новом коронавирусе, появившемся в городе Ухане, Китай. Поскольку коронавирус распространяется и обнаруживается в других странах, следует ли всем нам беспокоиться? Читайте в статье, что представляет собой новый китайский вирус и стоит ли вам волноваться?

Что такое коронавирус?

Коронавирус 2019-nCoV относится к типу коронавирусов, провоцирующих у инфицированных людей развитие пневмонии. Коронавирусы известны с 1960-х годов. Их название обусловлено выступающей коронаобразной белковой структуры вирусной оболочки. Обычно подобные инфекции не представляют для человека серьезной угрозы.

Новый коронавирус 2019-nCoV является разновидностью вируса SARS, приведшего к смерти 1000 человек из-за развившейся в результате заражения атипичной пневмонии. Симптомы китайского коронавируса 2019-nCoV напоминают грипп или простуду – общее недомогание, кашель, повышение температуры. По наблюдениям китайских врачей, особенно уязвимы перед вирусом пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом. Инкубационный период составляет от одного до 14 дней, причем в это время опасность заражения вирусом сохраняется.

Источник заболевания впервые был выявлен ​​на рынке Хуанань в Ухане, Китай, где продавался живой скот и морепродукты. Новый китайский вирус был впервые зафиксирован в декабре 2019 года. Ученые доказали, что вирус может передаваться от человека человеку, а не только от животных. Эксперты обеспокоены тем, что вирус возможно будет распространяться дальше и быстрее.

Поскольку вирус является новым, еще не существует вакцина для защиты от него.

Сколько людей заболело?

Обновлено 03.03.2020.

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Позитивный эффект

— Спутниковые снимки показывают, что уровень загрязнения воздуха в Китае заметно сократился, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на данные НАСА. Как отмечают в управлении, как минимум частично это объясняется падением производства, вызванным коронавирусом. Многие фабрики в Китае закрываются, чтобы остановить распространение вируса и исключить заражение рабочих

Симптомы и последствия заражения коронавирусом 2019-nCoV

Коронавирус 2019-nCoV может вызывать как легкую простуду, так и тяжелые респираторные заболевания, включая ближневосточный респираторный синдром (MERS) и Тяжелый острый респираторный синдром.

Общие симптомы, которые вызывает коронавирусная инфекция:

В тяжелых случаях коронавирус 2019-nCoV может вызвать:

У зараженных новым китайским вирусом сначала появились высокая температура, кашель, затрудненной дыхание, а позже развилась пневмония. Поскольку это вирус, антибиотики бесполезны при лечении инфекции. Можно использовать противовирусные препараты, но они будут только уменьшать симптомы, а не лечить их.

Коронавирус 2019-nCoV тесно связан с коронавирусом, вызвавшим атипичную пневмонию

С 2004 года не было зарегистрировано ни одного случая заражения этим коронавирусом . (Тяжелый острый респираторный синдром). В то же время симптомы двух коронавирусов схожи:

Могу ли я заболеть коронавирусом?

Новый коронавирус поражает дыхательные пути, вызывая симптомы похожие на грипп и проблемы с дыханием. У некоторых инфицированных людей заболевания проходит очень легко и неотличимо от простуды. Однако у других развились серьезные осложнения, такие как пневмония.

Обратите внимание, есть ли у вас подобные симптомы:

Если у вас есть один или несколько симптомов вовсе не обязательно, что у вас коронавирус. Этот обычные симптомы многих ОРВИ, гриппа, а также пневмонии. Однако Вам необходимо обратиться за медицинской помощью в случае их появления.

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Кто в зоне риска заражения коронавирусом?

Вы подвержены повышенному риску инфицирования, если вы:

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Примерно 1 из 4 случаев заболевания считается тяжелым.

Риск смертности от коронавируса выше среди лиц с более слабой иммунной системой, включая пожилых людей и тех, кто уже болен или имеет плохое состояние здоровья.

Если вы у вас есть симптомы нового коронавируса и вы находитесь в группе риска, вам следует немедленно поговорить с медицинским работником, желательно по телефону, а не лично. Они посоветуют вам, что делать дальше.

Что делать если я подозреваю, что у меня коронавирус

Согласно руководству Public Health England :

Если врач подозревает коронавирус, он берет пробы из носа, горла и дыхательных путей и отправляет их в лабораторию Public Health England. Они предоставят результат в тот же день.

Как снизить риск заражения коронавирусом?

Хотя риск заболеть коронавирусом по-прежнему низок, принятие мер по защите от болезней всегда является хорошей идеей. В настоящее время, по оценкам ученых, каждый зараженный человек передает его от 1,4 до 2,5 человек.

Этот вирус распространяется через тесный контакт – близкое дыхание или разговор с инфицированным человеком. Как и грипп, вирус может передаваться еще до появления симптомов, что затрудняет борьбу с распространением. Действия китайского правительства в настоящее время имеют решающее значение для ограничения числа инфекций во всем мире.

Вы можете уменьшить свой личный риск заражения вирусом следующими мерами:

Памятка Минздрава РФ о коронавирусе

Министерство Здравоохранения России разработало Памятку для информирования граждан о коронавирусе и необходимых мерах защиты от инфекции. Памятку рекомендовано размещать в медучреждениях и в социальных сетях.

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