Коронавирус сегодня: все, что нужно знать, чтобы не заболеть коронавирусом. Информация, советы, вопросы и ответы

Сейчас появляется все больше информации о новом коронавирусе, появившемся в городе Ухане, Китай. Поскольку коронавирус распространяется и обнаруживается в других странах, следует ли всем нам беспокоиться? Читайте в статье, что представляет собой новый китайский вирус и стоит ли вам волноваться?

Что такое коронавирус?

Коронавирус 2019-nCoV относится к типу коронавирусов, провоцирующих у инфицированных людей развитие пневмонии. Коронавирусы известны с 1960-х годов. Их название обусловлено выступающей коронаобразной белковой структуры вирусной оболочки. Обычно подобные инфекции не представляют для человека серьезной угрозы.

Новый коронавирус 2019-nCoV является разновидностью вируса SARS, приведшего к смерти 1000 человек из-за развившейся в результате заражения атипичной пневмонии. Симптомы китайского коронавируса 2019-nCoV напоминают грипп или простуду – общее недомогание, кашель, повышение температуры. По наблюдениям китайских врачей, особенно уязвимы перед вирусом пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом. Инкубационный период составляет от одного до 14 дней, причем в это время опасность заражения вирусом сохраняется.

Источник заболевания впервые был выявлен ​​на рынке Хуанань в Ухане, Китай, где продавался живой скот и морепродукты. Новый китайский вирус был впервые зафиксирован в декабре 2019 года. Ученые доказали, что вирус может передаваться от человека человеку, а не только от животных. Эксперты обеспокоены тем, что вирус возможно будет распространяться дальше и быстрее.

Поскольку вирус является новым, еще не существует вакцина для защиты от него.

Сколько людей заболело?

Обновлено 03.03.2020.

По данным Всемирной организации здравоохранения, общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 88,4 тыс. человек. На КНР, где и началась вспышка инфекции, приходится 80026 случаев заболевания, а число умерших от болезни в Китае возросло до 2912. При этом более 44,4 тыс. человек выздоровели.

За пределами материкового Китая число зараженных достигло 8410, увеличившись за минувшие сутки на 1,7 тыс. случаев.

Число жертв коронавируса вне материковой части Китая выросло за сутки со 109 до 129 человек: 54 человека скончались в Иране, 34 — в Италии, 20 — в Южной Корее, 12 — на территории Японии (из них шестеро — пассажиры круизного лайнера Diamond Princess), двое человек в Гонконге и Франции, по одному случаю летального исхода зафиксированы в США, Великобритании, Эквадоре, на Тайване и Филиппинах.

Больше всего больных — 3736 — выявлено в Южной Корее, 1694 — в Италии, 978 — в Иране, на территории Японии — 961, из них 705 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.

Французский Лувр временно закрыли из-за вспышки в стране коронавируса. Об этом сообщается на странице музея в Twitter. Дирекция Лувра проводит совещание со специалистами в связи с угрозой распространения заболевания, сообщает пресс-служба. Все посетители, которые заранее приобрели билеты, могут вернуть деньги.

Первый больной новым коронавирусом обнаружился в Тасмании — это гражданин Ирана, прилетевший в город Лонсестон с пересадкой в Мельбурне.

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В Инфекционной больнице № 1 в Москве лежит пациент с подозрением на коронавирус, однако диагноз пока не подтвержден. Это мужчина прилетевший недавно из Милана и ощутивший недомогание. «В настоящий момент он проходит комплекс диагностических мероприятий. До получения результатов исследований окончательный диагноз не установлен», — говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом

Однако, как заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, каждому человеку «нет смысла» проходить проверку на коронавирус, это стоит делать только при наличии симптомов.

По словам министра, если у человека появились признаки заболевания или он вернулся из «очагов, где существует вероятность заражения», он может обратиться в поликлинику. Обследование будет производиться в рамках бесплатной медицинской помощи.

Позитивный эффект

— Спутниковые снимки показывают, что уровень загрязнения воздуха в Китае заметно сократился, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на данные НАСА. Как отмечают в управлении, как минимум частично это объясняется падением производства, вызванным коронавирусом. Многие фабрики в Китае закрываются, чтобы остановить распространение вируса и исключить заражение рабочих

Симптомы и последствия заражения коронавирусом 2019-nCoV

Коронавирус 2019-nCoV может вызывать как легкую простуду, так и тяжелые респираторные заболевания, включая ближневосточный респираторный синдром (MERS) и Тяжелый острый респираторный синдром.

Общие симптомы, которые вызывает коронавирусная инфекция:

Респираторные (дыхательные) симптомы – одышку и затрудненное дыхание.

Лихорадку (высокая температура).

Кашель .

В тяжелых случаях коронавирус 2019-nCoV может вызвать:

Пневмонию .

Почечную недостаточность

Смерть.

У зараженных новым китайским вирусом сначала появились высокая температура, кашель, затрудненной дыхание, а позже развилась пневмония. Поскольку это вирус, антибиотики бесполезны при лечении инфекции. Можно использовать противовирусные препараты, но они будут только уменьшать симптомы, а не лечить их.

Коронавирус 2019-nCoV тесно связан с коронавирусом, вызвавшим атипичную пневмонию

С 2004 года не было зарегистрировано ни одного случая заражения этим коронавирусом . (Тяжелый острый респираторный синдром). В то же время симптомы двух коронавирусов схожи:

Симптомы гриппа

Высокая температура (лихорадка) или чувство холода (озноб)

Чувство усталости .

Потеря аппетита

Боль в мышцах

Общее плохое самочувствие

Иногда диарея

Могу ли я заболеть коронавирусом?

Новый коронавирус поражает дыхательные пути, вызывая симптомы похожие на грипп и проблемы с дыханием. У некоторых инфицированных людей заболевания проходит очень легко и неотличимо от простуды. Однако у других развились серьезные осложнения, такие как пневмония.

Обратите внимание, есть ли у вас подобные симптомы:

Высокая температура

Сухой кашель.

Затрудненное дыхание .

Тяжелая острая респираторная инфекция (включая одышку, сухой кашель или боль в горле ).

Потеря аппетита.

Потливость и дрожь.

Головные и мышечные боли.

Симптомы пневмонии – усиление кашля и одышки, иногда с мокротой, окрашенной кровью или ржавым цветом.

Если у вас есть один или несколько симптомов вовсе не обязательно, что у вас коронавирус. Этот обычные симптомы многих ОРВИ, гриппа, а также пневмонии. Однако Вам необходимо обратиться за медицинской помощью в случае их появления.

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Кто в зоне риска заражения коронавирусом?

Вы подвержены повышенному риску инфицирования, если вы:

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Были в районе, где могли заразиться в течение последних четырнадцати дней (например, Китай).

Имели контакт с кем-то кто был заражен коронавирусом за прошедшие четырнадцать дней.

Медицинский работник, ухаживающий за людьми с тяжелыми респираторными инфекциями.

Примерно 1 из 4 случаев заболевания считается тяжелым.

Риск смертности от коронавируса выше среди лиц с более слабой иммунной системой, включая пожилых людей и тех, кто уже болен или имеет плохое состояние здоровья.

Если вы у вас есть симптомы нового коронавируса и вы находитесь в группе риска, вам следует немедленно поговорить с медицинским работником, желательно по телефону, а не лично. Они посоветуют вам, что делать дальше.

Что делать если я подозреваю, что у меня коронавирус

Согласно руководству Public Health England :

Вы должны оставаться дома и избегать контактов с другими людьми.

Не следует посещать поликлинику – они не оснащены для лечения случаев этого коронавируса. Вам потребуются специальные анализы и уход.

Вам следует сообщить в неотложную помощь, если вы находитесь в одной из групп риска перечисленных выше.

Не следует использовать общественный транспорт или такси, чтобы добраться до больницы. Вас должна госпитализировать команда в специальном защитном снаряжении.

Вас обязательно изолируют от других пациентов и персонала больницы.

Если врач подозревает коронавирус, он берет пробы из носа, горла и дыхательных путей и отправляет их в лабораторию Public Health England. Они предоставят результат в тот же день.

Как снизить риск заражения коронавирусом?

Хотя риск заболеть коронавирусом по-прежнему низок, принятие мер по защите от болезней всегда является хорошей идеей. В настоящее время, по оценкам ученых, каждый зараженный человек передает его от 1,4 до 2,5 человек.

Этот вирус распространяется через тесный контакт – близкое дыхание или разговор с инфицированным человеком. Как и грипп, вирус может передаваться еще до появления симптомов, что затрудняет борьбу с распространением. Действия китайского правительства в настоящее время имеют решающее значение для ограничения числа инфекций во всем мире.

Вы можете уменьшить свой личный риск заражения вирусом следующими мерами:

Часто и правильно мойте руки.

Соблюдайте правила личной гигиены, например, прикрывайте рот и нос, когда чихаете.

Носите защитную маску.

По возможности избегайте поездок в зоны риска.

Памятка Минздрава РФ о коронавирусе

Министерство Здравоохранения России разработало Памятку для информирования граждан о коронавирусе и необходимых мерах защиты от инфекции. Памятку рекомендовано размещать в медучреждениях и в социальных сетях.

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