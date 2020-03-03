Скончался Николя Порталь, спортивный директор команды Ineos

Николя Порталь (Nicolas Portal), спортивный директор британской команды Ineos ушёл из жизни в возрасте 40 лет от остановки сердца. Как сообщает команда Ineos, Николя Порталь скоропостижно скончался днём 3 марта в своём доме в Андорре.

Николя Порталь с 2002 по 2010 год был профессиональным велогонщиком, выступал за команды AG2R La Mondiale, Caisse d’Epargne, а финальный сезон провёл в команде Sky, где затем стал работать спортивным директором. В 2013 году Николя Порталь был самым молодым спортивным директором на Тур де Франс. Под его руководством Крис Фрум одержал свою первую победу на французском Гранд-туре.