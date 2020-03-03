Юрий Куклачев: если бы не коты – с голода бы умер, или что известно о пенсиях российских артистов

В прессе все чаще появляются публикации об известных артистах, которые долгие годы радовали нас своим творчеством, а к концу жизни оказались одинокими и всеми забытыми. А некоторые из них еще и материально необеспеченными, вынужденными жить на скромную пенсию, которой ни на что не хватает. В связи с этим многих интересует вопрос – какую пенсию получают российские артисты и можно ли на нее жить достойно.

Что известно о пенсиях знаменитых российских артистов

Далеко не все артисты готовы раскрыть секрет – какую пенсию от государства они получают и почему большинство из них продолжают работать в старости. Связано ли это с потребностью творческой деятельности или с элементарной нехваткой средств для обеспечения достойной старости.

Например, Алиса Фрейндлих, на вопрос журналистов о пенсии, сумму не назвала, но уверила, что поскольку она «блокадница» и почетный гражданин, то ее пенсии вполне хватает на жизнь. А вот Юрий Куклачев сказал, что если бы не его коты, благодаря которым он создал оригинальный цирковой номер и получил много наград, то он бы умер с голода.

Лариса Долина заявила, что из-за постоянной работы вообще забыла оформить пенсию и не получала ее десять лет, поэтому даже не знает, какая сумма ей причитается.

По данным СМИ, самая большая пенсия, среди опрошенных звезд эстрады и кино, у Светланы Светличной (50 тыс. руб.), Аллы Пугачевой (47 тыс. руб.), Алены Свиридовой (41 тыс. руб.).

Как рассчитывается пенсия российских артистов

Размер пенсий артистов, также, как и других граждан РФ, рассчитывается по достижению ими пенсионного возраста, исходя из стажа и количества пенсионных баллов, которое ежегодно индексируется правительством. При этом артисты имеют право досрочного выхода на пенсию – в зависимости от стажа и вида деятельности.

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Кроме того, большинство известных артистов к окончанию своей творческой карьеры имеют право на получение различных доплат. Одна из них – доплата за звание народного и заслуженного артиста, которая прежде составляла 30 тысяч рублей, а с 1 января 2020 года увеличена еще на 1,68 тысячи рублей.

Существенные доплаты к пенсии имеют артисты, награжденные орденом «За заслуги перед Отечеством»: орден I степени дает право на получение надбавки в размере 415% от социальной пенсии, орден II, III, IV степеней – 330%.

Помимо этого, артисты, имеющие столичную прописку, получают еще и региональную надбавку к пенсии.

Но все эти начисления производятся только по заявлению пенсионера и предоставлению подтверждающих документов. Артисты, которые не обращаются в пенсионный фонд по этим вопросам или не имеют соответствующих льгот, получают обычную пенсию.

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