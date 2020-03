Кто получит выплаты от Apple за медленную работу устройств компании

Производитель iPhone и открещивается.

Стало известно, что мировой технологический Apple готова выдать владельцам iPhone денежную компенсацию за намеренное замедление устаревших устройств, не соответствует действительности. Об этом изданию Инфо24 рассказали в отделении компании в РФ.

Как сказал сотрудник Apple, в компании не знают о публикации и не готовы давать информацию о каких-либо выплатах.

«Мы даже не слышали об этом. Скорее всего, эта информация является фейком», — заявил контакт Инфо24.

Также сотрудник компании сообщил, что не в курсе об американском процессе.

Ранее 2 марта агентство Reuters сообщило, что Apple сообщила, что выплати сумму до 500 млн долларов (это около 33,3 миллиарда рублей) по иску пользователей iPhone, которые недовльны низкой скоростью телефонов.

При этом денежная компенсация за телефона не должна превышать 25 долларов (1,6 тысячи рублей).

Суд в США разрешает дело о намеренном замедлении работы телефонов старых моделей, с помощью которого Apple якобы хотела побудить клиентов покупать более новые смартфоны.

Телефоны Phone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7Plus и SE начали медленнее работать начиная с iOS 10.2.1. Также в процессе против Apple участвуют владельцы iPhone 7 и 7 Plus, на которых стоит iOS 11.2 или более поздняя версия прошивки.