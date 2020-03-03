Премьер Болгарии не убедил Эрдогана провести встречу Турция — ЕС по мигрантам

«Приложили максимум усилий, чтобы провести в Софии встречу в более широком формате, но на данный момент (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган – ред.) не хочет встречаться с коллегой из Греции, так как получил информацию об убитых сегодня мигрантах. Однако надеюсь, что рано или поздно с нашими коллегами из ЕС мы эту встречу проведем. Я убеждён, что дипломатические усилия должны сыграть свою роль», — цитирует его ТАСС.

«Проблемы (с мигрантами – ред.) возникли из-за того, что Европейский союз так и не выполнил своих обещаний по соглашению 2016 года, не оказал Турции необходимой поддержки. ЕС по-прежнему применяет политику двойных стандартов. Турция уже потратила на мигрантов более 40 млрд евро и найдёт дополнительные средства, она будет помогать тем, кто в этом нуждается, но мигранты свободны в своём передвижении и могут самостоятельно выбирать ту страну, в которой хотят проживать. Их насильственное удержание в пределах одной страны незаконно», — сказал Эрдоган.

Президент Турции осудил убийство двух мигрантов греческими полицейскими. «Сегодня греческие силы безопасности убили двух беженцев, ещё один — тяжело ранен, мы стали свидетелями бесчеловечного отношения греческих властей к мигрантам, это ещё больше ухудшило ситуацию», — отметил Эрдоган.