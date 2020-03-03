Кальдера Йеллоустоуна продолжает оседать: новый отчет вулканической обсерватории

Согласно последним данным, в районе всего произошло 222 землетрясения, а также 4 извержения гейзера Steamboat. Стоит отметить, что пары воды стали возноситься всё чаще: извержения фиксировались 1, 12, 21 и 28 февраля.

Подземные толчки регистрировались оборудованием, которое принадлежит Университету штата Юта. Самое сильное событие было 10 числа в 06:14 по местному времени почти в трёх милях к северо-востоку от Йеллоустонского озера. Магнитуда всех землетрясений варьировалась в пределах 2,3 балла. Основные удары пришлись на район, находящийся в 10-15 милях к северо-востоку от Западного Йеллоустоуна.

Эксперты отмечают, что вся сейсмическая активность соответствует фоновому уровню, поэтому беспокоиться не стоит. Другая проблема – оседание поверхности каждый год на несколько сантиметров. В начале 2020 года процесс приостановился, однако стало известно, что грунт вновь начал опускаться.