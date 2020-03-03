Метеорологи: весна 2020 будет значительно теплее, чем обычно

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ожидает среднюю температуру значительно выше, чем за все прошлые годы. Метеорологи говорят об образовании Эль-Ниньо, то есть явлении, когда сильно колеблется температура поверхности Тихого океана в экваториальных широтах. Также эксперты констатируют факт глобального потепления, которое является очевидным.

Эль-Ниньо провоцирует сильнейшие ливни, наводнения и засухи. Всё дело в перепадах температуры воды и изменениях циркуляции воздушных масс над водной гладью.

Примерно 90% энергии, которую удерживают парниковые газы в атмосфере, возвращается в океаны. Из-за это происходят серьезные изменения в глубинах, а, как известно, именно океаны в значительной мере определяют климат на суше.

Помимо потепления, весной ожидается больше осадков на некоторых территориях, находящихся ближе к экватору. В остальных регионах осадков будет меньше нормы.