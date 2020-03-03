Метеорологи: весна 2020 будет значительно теплее, чем обычно

|Специалисты в области метеорологии официально подтвердили, что январь 2020 года был самым теплым за всю историю наблюдений. Ожидается, что теплым выдастся и новый сезон – весна, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.
Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ожидает среднюю температуру значительно выше, чем за все прошлые годы. Метеорологи говорят об образовании Эль-Ниньо, то есть явлении, когда сильно колеблется температура поверхности Тихого океана в экваториальных широтах. Также эксперты констатируют факт глобального потепления, которое является очевидным.
Эль-Ниньо провоцирует сильнейшие ливни, наводнения и засухи. Всё дело в перепадах температуры воды и изменениях циркуляции воздушных масс над водной гладью.
Примерно 90% энергии, которую удерживают парниковые газы в атмосфере, возвращается в океаны. Из-за это происходят серьезные изменения в глубинах, а, как известно, именно океаны в значительной мере определяют климат на суше.
Помимо потепления, весной ожидается больше осадков на некоторых территориях, находящихся ближе к экватору. В остальных регионах осадков будет меньше нормы.
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