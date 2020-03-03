В Арктике может взорваться углеродная бомба

В том случае, если температура в Арктике поднимается еще на 7-8 градусов, то это станет причиной освобождения огромного количества метана. На данный момент он скрывается в вечной мерзлоте, которая тает с достаточно высокой скоростью. Многие владельцы крупного бизнеса думают о последствиях этой катастрофы уже сегодня.

Федун рассказал о том, что большая часть предпринимателей России отлично понимают, что могут спровоцировать изменения климатического характера и делают все возможное, чтобы найти способы решения проблемы. Особенно важно сделать это в том случае, если все таки будут введены правительством трансграничные карбоновые налоги.

Важную роль играет еще и безопасность людей. В том случае, если климат продолжит и дальше стремительно меняться, Россия войдет в число тех стран, которые пострадают больше всего. Если вечная мерзлота растает, то в атмосфере нашей планеты окажется огромное количество СО2, что станет катастрофой для всего человечества и спровоцирует стремительные изменения климата по всему миру.