18 раз на дню: Асмус готовит Харламову новое изощренное испытание на верность после Текста

Асмус рассказала, что в ее жизни наступил "самый кайфовый и долгожданный период" в жизни у женщины.

Актриса Кристина Асмус внимательно следит за своей фигурой, а дабы не дай бог набрать хоть один лишний килограмм часто изводит себя голоданием. При этом мнение подписчиков на сей счет неоднозначно. Одни восхищаются ее стройностью и силой воли, другие же советуют набрать хоть пару килограмм, так как, по их мнению, она выглядит бжжрхча явно истощенной.

Так вот советы последних возымели свое действие, и Кристина Асмус поспешила признается, что решила набрать вес. Однако делает она это исключительно ради новой роли в кино. Причем к описанию ситуации Кристина подошла с юмором, назвав пост "антизожным", поскольку питаться теперь она будет исключительно по диете супруга шоумена Гарика Халамова, чему к слову очень рада, назвав этот период "самым кайфовым и долгожданным".

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"Здесь могла бы быть реклама шампуня))) Но будет антизожный и антипостный текст. У меня сейчас самый кайфовый и долгожданный период. Нет, не беременность. Попросили поправиться для роли. То бишь, 18-ти разовое нераздельное максимально жирное, вредное и вкусное питание. Короче, весь привычный рацион мужа. Так что, если увидите толстые сторис, это не фильтр и не второй триместр, это легальный жор. Калории, я жду вас! (устрашающий смех )))))))", — поделилась своим счастьем Кристина.

Но даже в этом случае Асмус не смогла всем угодить. Ведь нашлись те, кто злорадно подметил, что вернуть былые формы будет далеко не просто.

"Набрала 20 кг для роли, а потом вспомнила, что никакая я не актриса", "Да будет «жрач»!))))", "прикольно! Главное потом назад «откатить»!", "Тот момент, когда можно поесть нормально", "Надеюсь, гонорар того стоит, худеть очень сложно", "А потом то худеть обратно и это вторая сторона медали", "Харламова играть будет", "Все таки Вы классная, Кристина)) Я про внешность", "Тут главное вовремя остановиться)", "Что за мусор в комментах?? Кристина а как потом все вернуть?? Это так сложно! Вы герой!!!!", "Приходите потом ко мне стройнеть", "Повезло", "Какой это удар для здоровья! Но, словите кайф от чревоугодия", "А сколько кг можно набрать?", "Зайка", "Ты ж не склонна к полноте, не поправишься", "Какая же ты сексуальная .Очень хочу быть похожей на тебя ,но все говорят что я не очень и я очень расстраиваюсь (((((", "Как же я вам завидую", "Ну наконец то", "Кристина ,чувство юмора 100 баллов", — пишут подписчики.

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Добавим, что на кондитерские жертвы актриса пошла ради роли пекаря в новом фильме «Булки», режиссером которого стал Олег Асадулин, известный по таким работам "Корабль" и "Закрытая школа".

Остается только надеятся, что новые испытания, которые выпадут на долю Гарика Харламова в связи с экспериментами жены в кино, не закончатся очередной порцией хейта, как это было после фильма "Текст", только теперь на предмет ее растолстевшей фигуры.