Instagram головного мозга: блогер Диденко закатила истерику у Собчак, сорвав съемки Док-Ток

Ранее скандально известную блогершу раскритиковали за активную жизнь в соцсетях в студии Малахова.

Скандально известная блогерша Екатерина Диденко, известная как "Аптечный ревизорро", стала героиней шоу Ксении Собчак "Док-Ток". Однако съемки нового выпуска шоу пришлось перенести из-за истерики Диденко. Об этом инциденте сообщила другая блогерша, которую пригласили в студию в качестве эксперта.

По ее словам, съемки, которые должны были начаться в 19 часов, задержались на часа. Более того никого не пускали в студию из-за поведения "аптечного ревизорро". Эксперт, говорят о произошедшем инциденте, также бжжрхча отметила, что не верит в искренность Диденко.

"Значит, ребят, вот у нашей главной героини началась истерика… Собственно говоря, нас сняли как экспертов шоу… Девочка просто хорошая актриса. Мне все равно, кто меня осудит, просто я реально считаю, что это хорошая актриса, которая сидит и ухихикивается на шоу. Никакого сожаления у нее нету, то есть мы просто из-за нее потеряли время сегодня и, собственно говоря, все…Можете сколько угодно говорить мне, что я мерзкая, но такое чувство, что ей абсолютно все равно, что у нее погибли близкие люди", — говорит блогер.

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В свою очередь СМИ выяснили, что за рассказ Диденко своей трагической истории с сухим льдом в бассейне боролись между собой продюсеры "России 1" и Первого канала. В результате победу одержало шоу "Пусть говорят" с Дмитрием Борисовым, где ей заплатили баснословные 1,4 миллиона рублей.

"Диденко долго "ломалась" и выбивала сумму и рассказала о смерти мужа тем, кто предложил больше (денег). Помимо прироста подписчиков, "аптечный ревизорро" подняла кругленькую сумму", — сообщает telegram-канал "Курятник".

Тем временем в эфир уже вышел выпуск Малахова "Прямо эфир", где Екатерину Диденко раскритиковали эксперты, обвинив в убийстве мужа.

Модель и супруга футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк заявила, что у блогерши "Instagram головного мозга", а эксперимент она проводила из-за «погони за хайпом». Погребняк также подвергла критике поведение блогерши после смерти супруга и друзей за влоги в Instagram и походы на ток-шоу.

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"Ты должна нести ответственность за безопасность родных и близких, которых ты пригласила на день рождение! Они не должны страдать из-за того, что ты хотела хайпануть!", — заявила Погребняк.

Также Погребняк напомнила, что производитель сухого льда предупреждал о мерах безопасности, о том, что помещение должно хорошо проветриваться.

Напомним, ранее стало известно, что Екатерина Диденко пришла в студию Первого канала за 1,4 млн рублей. Тем временем из больницы выписали троих пострадавших с вечеринки блогера. В их числе и охранник бани, который прыгнул в воду, спасая гостей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту трагедии по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

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