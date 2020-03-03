Кабмин Украины опроверг данные об иске Гончарука по поводу отставки

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Кандидат на пост премьер-министра Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва…

РИА «Новости»

В пресс-службе кабмина Украины опровергли сообщения о том, что премьер страны Алексей Гончарук подал исковое заявление с требованием запретить Верховной раде рассматривать вопрос о его отставке. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого на сайте Окружного административного суда Киева появилась информация, что Гончарук просит суд запретить спикеру Рады Дмитрию Разумкову обсуждать на внеочередном заседании парламента вопрос о его увольнении.

«Информация о якобы поданном заявлении в Окружной административный суд города Киева премьер-министром Алексеем Гончаруком не соответствует действительности», — заявили в пресс-службе.

Там добавили, что все данные о деятельности премьер-министра публикуются на официальных ресурсах правительства и страницах председателя правительства в социальных сетях.

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