Конфликты и ссоры знаменитостей с фанатами

Удивительно, но отношения звезд и фанатов не всегда складываются мирно. Улыбки, автографы, плакаты, а еще… скандалы и суды. Да-да, бывает и такое.

Рианна, Земфира и другие звезды, которые судились и ссорились с фанатами…

Канье Уэст

В 2016 году фанаты Канье подали коллективный иск в суд на рэпера и на компанию его коллеги — Джей Зи. Все началось с заявления Уэста о том, что его новый альбом The life of Pablo будет продаваться лишь на сайте Tidal (сайт, который Джей Зи приобрел в 2015 году). Для этого фанатам нужно было оформить платную подписку за $9,99. Однако каким-то образом все песни из пластинки появились в Сети в бесплатном доступе. К тому же Tidal выложил альбом позднее, чем он появился на других интернет-ах. А тем временем благодаря платной подписке сайт увеличил свой доход на $24 миллиона.

Мадонна

В 2012 году девять фанатов из Санкт-Петербурга подали иск в суд на Мадонну. По их мнению, во время шоу в Северной столице певица публично выступила в поддержку секс-меньшинств, тем самым нарушив городской закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Возмущенные поступком певицы истцы потребовали с артистки 333 миллиона рублей. На заседание Мадонна так и не явилась. Более того, ее даже оправдали. До сих пор не известно, знала ли вообще Мадонна обо всем происходящем…

Бейонсе

В 2014 году две фанатки Ракель и Габриэлла подали в суд на Бейонсе. Из-за того, что их… затоптали. По словам девушек, они приехали на концерт заранее, чтобы занять места поближе к сцене. Фанатки стояли у входа к арене первыми. Поклонников становилось все больше и больше. В итоге, когда двери открылись, Ракель и Габриэллу сбила с ног толпа обезумевших фанатов. Не глядя под ноги, люди буквально прошлись по девушкам. С многочисленными травмами они попали в больницу. Пострадавшие обвинили в случившейся давке не только певицу, но организаторов концерта.

Леди Гага

Прилетев в Таиланд в рамках тура Born This Way в 2012 году, Гага оказалась в центре скандала. В Twitter она с сарказмом написала, что перед шоу желает отправиться за покупкой поддельных часов Rolex. Это возмутило местных поклонников артистки. Многие восприняли слова Гаги как оскорбление своей родины и обещали объявить бойкот концерту. «Мы гораздо более цивилизованные, чем вы думаете», «Она приехала к нам в гости, но вместо того, чтобы проявить уважение, певица начала нас оскорблять», «Если у Леди Гаги действительно будет время пройтись по магазинам в Бангкоке, она увидит, что в городе есть еще много интересных вещей помимо поддельных часов», — писали обиженные фанаты.

Земфира

На концерте в Ростове в 2013 году Земфира наделала немало шума. Все началось с того, что из толпы начали доноситься выкрики: «»Ромашки» давай!» Ответ певицы, которая уже давно не исполняет песню «Привет, ромашки», был не очень любезным. Зрители не останавливались и начали еще настойчивее требовать песни, которые им хотелось услышать. В итоге на «просьбу» самого настойчивого фаната Земфира ответила нецензурно: «Я сейчас так дам, не унесешь». После этого певица ушла за кулисы. Когда зрители начали расходиться, Земфира решила вновь выйти на сцену и исполнить песню «Ариведерчи», вставив в нее слова: «Я никогда не вернусь в Ростов». Через 2 года мужчина, которому была адресована фраза «Я сейчас тебе так дам, не унесешь», подал на Земфиру в суд и потребовал 306 тысяч рублей. Певица выплатила компенсацию.

Рианна

Певицу задело, что одна из поклонниц решила повторить ее образ на своем выпускном. 16-летняя Алексис Картер выглядела почти так же, как Рири в 2010 году в зеленом комбинезоне Alexandre Vauthier. Алексис сама сшила себе подобный наряд в темно-зеленом цвете и выложила фото в комбинезоне в Instagram, на что звезда отреагировала очень грубо. Рианна запостила в Twitter коллаж из ее фото и фото поклонницы, чей образ, по мнению артистки, не удался. «Ожидание и реальность», — съязвила Рианна.

Алексис разочаровал поступок певицы. «Она меня очень обидела, — написала Алексис. — Почему бы ей просто не любить своих поклонников так, как она говорит?»