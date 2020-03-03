Петер Саган: «Надеюсь достичь пика формы на Милан-Сан-Ремо-2020»

Проведя больше месяца в Южной Америке, Петер Саган возвращается в гонки и свой сезон в Европе он начнёт с классики Страде Бьянке-2020. В ногах трёхкратного чемпиона мира семь гоночных дней в Аргентине. На пяти спринтерских этапах Тура провинции Сан-Хуан-2020 он входил в топ-6, на финальном этапе занял 2-е место. Перед стартом сезона в Европе 30-летний словацкий гонщик команды Bora-hansgrohe в интервью Radsport-news.com рассказал о своей форме после тренировочного блока и о целях на классики.

Photo credit: ©BORA-hansgrohe

— Господин Саган, в прошлом году проблемы с желудком повлияли на вашу кампанию классик. Как чувствуете себя после недавнего тренировочного лагеря в этом году?

— Должен сказать, что мне очень понравилось в Колумбии. Это интересная страна и новый для меня опыт. Тренировки прошли отлично, и в общем зимняя подготовка тоже была хорошей. Так что могу с уверенностью подходить к следующим гонкам. Конечно, до первой гонки не знаешь, в какой форме находишься по сравнению с остальными.

— Ваша первая гонка в Европе состоится в эту субботу, 7 марта. Это будет Страде Бьянке. Какие цели на неё ставите?

— Страде – красивая гонка, мне она очень нравится. Но в прошлые годы в ней стало участвовать всё больше и больше горняков, поэтому таким классикам, как я, всё сложнее добиваться высокого результата. Хочу проверить ногу, найти свой ритм. В остальном посмотрим.

— В прошлом году вы не выиграли ни одной классики. Это добавляет мотивации на этот сезон?

— Я всегда мотивирован на весенних классиках. Люблю эти гонки и с нетерпением их жду.

— Милан-Сан-Ремо – на высшей строчке вашего списка желаний. Что для вас делает эту классику такой особенной?

— Это один из пяти Монументов велоспорта. Я уже выиграл два из них, и Милан-Сан-Ремо – следующая цель. В прошлом показывал на этой классике высокие результаты, конечно, хотел бы выиграть её.

— 30 лет – лучший возраст для гонщика-классика. Физическая сила сочетается с большим опытом. Достаточно ли будет этого против соперников нового поколения, таких, как Ремко Эвенепул, Матье ван дер Пул или Ваут Ван Арт?

— Не знаю. Могу только готовиться как можно лучше. На последнем чемпионате мира, думаю, все видели, что я ещё на пике. Больше сделать ничего не могу.

— Состав вашей команды на классики выглядит в значительной степени таким же, как в прошлом. Это Даниэль Осс, Мацей Боднар, Маркус Бургхардт, Оскар Гатто, а также Жампи Друкер. Насколько сильна ваша команда по сравнению с Deceuninck-Quick Step?

— В прошлом году Оскар и Жампи упали и серьёзно пострадали в первых гонках, поэтому не смогли выступить в полную силу на больших классиках. Если все будут здоровы, мы сможем быть сильнее, чем в прошлом году. В других командах есть много сильных гонщиков. Важно быть в лучшей форме на важных гонках. Если в этом мы преуспеем, то уверен, что сможем быть конкурентоспособными.

— Паскаль Акерманн и Эмануэль Бухманн в этом году принесли команде Bora-hansgrohe первые успехи. Когда имя Петера Сагана появится в списке победителей команды?

— Надеюсь, скоро. Но также приятно видеть, что команда показывает высокие результаты, потому что важно быть успешными в начале года.

— Когда мы увидим на классиках 2020 года Петера Сагана на пике формы?

— Надеюсь достичь пика формы на Милан-Сан-Ремо-2020, потом постараюсь удержать лучшую форму до Париж-Рубэ.