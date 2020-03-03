Поправкам в Конституцию выбрали рекламный слоган и щит

По задумке дизайнеров слоган и логотип символизируют открытость и прозрачность голосования.

Центральная избирательная комиссия утвердила слоган и логотип голосования по поправкам в Конституцию. Рекламный лозунг звучит: «Наша страна, наша Конституция, наше решение!». Что касается логотипа, то он представляет собой стилизованная раскрытая книга «Конституция РФ» с российским флагом.

Источник РБК в ЦИК уточнил, что лозунг со слоганом уже утверждены предварительно. По данным издания, дизайн был разработан для дня общероссийского голосования, которое намечено на 22 апреля, PR-агентство «ИМА-консалтинг». По задумке дизайнеров, это должно символизировать открытое и прозрачное голосование. Помимо этого разработчики хотели до нести до россиян мысль о неразрывности страны и ее Основного закона. Россияне поддерживают изменения, которые планируется внести в Конституцию.