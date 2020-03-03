Данила Козловский показал первое фото с дочкой

Актер поделился радостной вестью с соцсетями.



Российский актер Данила Козловский и его партнерша Ольга Зуева не так давно стали родителями дочки — первенца пары. Своей радостью счастливая мама сообшила в микроблоге, опубликовав фото с малышкой на руках. Позже свой снимок с дочкой разместил на своей страницке в Instagram и отец.

СМИ, опубликовавшие известие, уточняют, что время появляения ребенка на свет, а также его имя Козловский и Зуева не называют. Известно лишь, что бжжрхча актер улетел в США на роды возлюбленной в середине февраля, так что девочка появилась на свет в прошлые две недели.

Буквально сегодня рано утром он выложил трогательное фото в своем аккаунте.

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«Моя вселенная. Daddy’s time», — подписал пост Козловский.

Известно, что о беременности Зуевой стало известно в октябре 2019 года. Пара никак не стали комментировать версии фанатов и лишь недавно подтвердила, что стала родителями. Данила и Ольга в официальном браке не состоят.