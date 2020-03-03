Та ещё шалунья!!!: Асмус поздравила поклонников с весной похотливым фото в постели

В кадре знаменитость позирует лежа на кровати в провокационной позе.

Известная актриса, звезда сериала "Интерны" Кристина Асмус удивила подписчиков Instagram новой публикацией. Своим постом знаменитость решила поздравить подписчиков с наступившей весной.

На фотографии Кристина лежит поперек кровати так, что перед объективом фотографа оказываются ее ноги. При этом она томно смотрит в кадр, слегка приподнимая бедро и расстегнув верхнюю пуговицу кремового комбинезона.

"Ноги — ничто, ракурс — всё… Так! Выходим из зимней спячки )) Всех с первым днём бжжрхча весныыыы!!!!!!" — пишет артистка.

Подписчики оценили смелую фотографию Асмус.

"Та ещё шалунья!!!", "Великолепна", "Вам не кажется что белый цвет Вам идет больше чем другие", "Мадам, позвольте к вам", "Пастель в постели)))) Вы слились,одни глаза видны", "А где Гарик?" — пишут юзеры.

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К слову, СМИ обратили внимание на то, что в последнее время под постами Кристины Асмус отсутствуют негативные комментарии, пик которых пришелся на период выхода фильма "Текст", где актриса сыграла в постельной сцене.

Критические высказывания и оскорбления, не прекращавшиеся не на миг, неожиданно перестали публиковаться подписчиками под постами звезды, что навело журналистов на мысль о том, что Асмус начала пользоваться автоматическим фильтром для комментариев, что позволяет сразу отсеивать нежелательные отзывы. Однако, возможно, поток хейта в адрес Кристины иссяк, и ее поклонники просто уже позабыли о скандале.

Сама знаменитость никак не комментирует ситуацию.

Ранее TopNews писал о том, что муж Кристины Асмус Гарик Харламов засветил "любовницу" на видео.

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