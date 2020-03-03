Вы — идры!: резиденты Comedy Club едва не устроили драку на сцене (ВИДЕО)

Фрагмент выпуска популярного шоу, которое еще даже не вышло в эфир ТНТ, разместили в Сети.

В Instagram Comedy Club опубликовали фрагмент выпуска проекта, который выйдет в эфир только 6 марта 2020 года. В кадре "старички" шоу сцепились с "новичками" прямо на сцене перед зрителями.

Так, "молодежь" проекта в лице Ильи Соболева и Андрея Скорохода утверждают, что в Парке Горького везде молодежь.

"Они подтягиваются, они на лонгбордах катаются, они отжимаются!" — эмоционально говорит Соболев.

"Скоты. Такой траходром испортили", — вступает Александр Ревва со стороны старожилов Comedy Club.

По его словам, в возрасте нынешней "молодежи" Ревва в Парке Горького "первый раз сигарету покурил, в первый раз пиваса бжжрхча выпил, с телочкой познакомился, в первый раз подрался с ментами, в первый раз клея понюхал, девственности лишился, и все это в один вечер… в один прекрасный московский зимний вечер".

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Тут в разговор вмешался Андрей Скороход.

"Мы — молодые лица Comedy Club. Не старые ж***пы, а молодые лица!" — заявил он.

Но ему парирует Тимур Батрутдинов.

"Когда концерт Comedy — ты смотришь на афишу. Чьи лица ты там видишь? Мое, Молочного, Реввы, Харламова… А про вас пишут: "И др.". Вы — идры!" — заяил он.

Комментаторы поддержали обе стороны конфликта.

"Мальчики не надо ссориться, мы вас всех любим одинаково. Но камеди больше всех", "Ваш юмор неуместен", "Идры", "Пожалуйста, живите дружно", — пишут юзеры.

Ранее TopNews писал о том, что песня в Comedy Club про 8 марта стала хитом в Сети.

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