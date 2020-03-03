Александра Черно оправдалась за постоянное «лежание на животе» во время беременности

Александра Черно решила одним постом расставить все точки над i. Она ответила и своим поклонникам, которые часто переживают за неё в комментариях, и довольно большой армии своих ненавистников.

Девушка советует поклонникам самим попробовать носить подобный вес и уверяет, что их будет тяжело вытянуть из горизонтального положения. Так что Оганесян попросила больше не приставать к ней с вопросами, сообщила, что желание есть шаурму, купленную на обочине трассы, уже прошло, осталась только любовь к луку.Но, как узнали поклонники, муж девушки Иосиф Оганесян ищет в Москве «большую чистую квартиру». Не исключено, что планы у семейства Оганесян-Черно поменялись.

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