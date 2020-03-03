Муфтий Татарстана оказался против поправки в Конституцию о народе

close

Павел Лисицын/РИА «Новости»

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин не поддержал включение в Конституцию такого понятия, как «государствообразующий народ». Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу Духовного управления мусульман (ДУМ) республики.

Он отметил, что не видит «положительных перспектив в отражении» в основном законе страны этого понятия «применительно к одной-единственной нации».

По словам муфтия, русские и представители других коренных народов являются россиянами.

«Все мы внесли вклад в образование этого государства, в сохранение государственных границ и духовного суверенитета России, в формирование многоликого общероссийского менталитета и в развитие мощного социально-экономического пространства», — сказал Самигуллин.

При этом он отметил, что русские являются титульной нацией и самым многочисленным народом.

Ранее президент России Владимир Путин 2 марта внес поправку о государствообразующем народе и прочие поправки в Госдуму перед вторым чтением законопроекта об изменении Конституции.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин внес в Госдуму поправку о браке

— ЦИК выбрал слоган и логотип голосования по поправкам в Конституцию

Источник