У жителя Австралии сердце не билось полтора часа

Один из жителей Австралии пережил клиническую смерть прямо во сне. Его сердце не билось на протяжении полутора часов, а потом снова начало работать, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Это невероятное событие случилось в 2019 году. На тот момент житель Австралии отдыхал вместе со своей супругой в пляжном домике. Ночью его жена неоднократно просыпалась от того, что мужчина очень громко храпел. Но вскоре она поняла, что звук перестал повторяться. Женщина попыталась разбудить мужа, но обнаружила, что у него остановилось сердце. Она сразу же позвонила в скорую помощь и пыталась самостоятельно помочь мужчине. На протяжении полутора часов медики делали все возможное, чтобы сердце Элистера снова начало работать, но все их попытки не приносили никакого результата. Буквально через несколько минут после этого 59-летний мужчина очнулся. На протяжении четырех дней Элистер находился под постоянным наблюдением врачей в палате реанимации. Специалисты отметили, что несмотря на то, что его сердце не билось очень долго, у мужчины нет никаких отклонений от нормы как плане физического, так и психического здоровья. Вскоре Элистеру установили кардиостимулятор, чтобы избежать подобных случаев внезапной остановки сердца в дальнейшем.