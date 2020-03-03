Mercedes-Benz презентовал новый E-Class

Компания Mercedes-Benz официально представила обновленный Mercedes-Benz E-Class. С рестайлингом семейство E-Class слегка «посвежело» внешне, стало технологичнее внутри, а также получило усовершенствованные ассистенты и семь гибридных версий.

Первой на себя обращает внимание внешность, которая еще больше приблизила модель к последним новинкам немецкой марки. Изменились бамперы, решетка радиатора (стала сетчатой), фары (стали полностью светодиодными уже в «базе») и фонари. Также рестайлинговой «Е-шке» достались расширенная палитра цветов кузова и новые колесные диски.



Mercedes-Benz E-Class. Фото Mercedes-Benz



Mercedes-Benz E-Class. Фото Mercedes-Benz



Mercedes-Benz E-Class. Фото Mercedes-Benz



Mercedes-Benz E-Class. Фото Mercedes-Benz



Mercedes-Benz E-Class. Фото Mercedes-Benz



Mercedes-Benz E-Class. Фото Mercedes-Benz



Mercedes-Benz E-Class. Фото Mercedes-Benz

В салоне E-Class уже в стартовой комплектации есть самая свежая мультимедийная система MBUX с голосовым управлением, навигацией с дополненной реальностью и двумя 10,25-дюймовыми экранами, объединенными в одну панель. Появилась функция Energizing, которая может менять настройки подсветки, музыкального сопровождения и настроек кресел в зависимости от настроения водителя, а также совсем новый руль — теперь это усеченная «баранка» неправильной формы с двойными боковыми спицами, каждая из которой имеет собственный набор функциональных клавиш.



Интерьер Mercedes-Benz E-Class. Фото Mercedes-Benz



Интерьер Mercedes-Benz E-Class. Фото Mercedes-Benz

Не меньше изменений коснулись «техники». Все автомобили одноименной линейки получили доработанные системы активной безопасности: функция Active Distance Assist научилась автоматически сбрасывать скорость во время движения на круиз-контроле, если видит впереди пробку или затор. Также система поможет водителю избежать столкновения с транспортом, движущимся в поперечном направлении – например, на перекрестке.

Система контроля слепых зон тоже усовершенствована – теперь она может следить за ними при открытых дверях и заглушенном двигателе. Камеры кругового обзора, в свою очередь, начали показывать машину со стороны, как это уже реализовано в некоторых моделях Audi и BMW.



Универсал Mercedes-Benz E-Class. Фото Mercedes-Benz



Универсал Mercedes-Benz E-Class. Фото Mercedes-Benz



Универсал Mercedes-Benz E-Class. Фото Mercedes-Benz



Универсал Mercedes-Benz E-Class. Фото Mercedes-Benz



Универсал Mercedes-Benz E-Class. Фото Mercedes-Benz



Универсал Mercedes-Benz E-Class. Фото Mercedes-Benz



Универсал Mercedes-Benz E-Class. Фото Mercedes-Benz

Наконец, обновленный Mercedes-Benz E-Class получил сразу семь гибридных модификаций с бензиновыми и дизельными двигатели, четыре из которых стали полноприводными. Они «подружились» с 48-вольтовым стартер-генератором второго поколения мощностью 20 л.с. (180 Нм), встроенным в 9-ступенчатую автоматическую коробку передач. Также в моторной гамме появились 2,0-литровая «турбочетверка» мощностью 272 л.с. и 3,0-литровая «турбошестерка» с отдачей 367 л.с., сопряженные с тем же стартер-генератором, который питается от 48-вольтовой электрической системы и помогает ДВС при разгоне.

Российские продажи рестайлинговой «Е-шки» начнутся в июле, а цены, как сообщают «Автоновости дня», будут объявлены во второй половине мая.