Компания Skoda презентовала обновлённую Octavia RS iV

Компания Skoda представила на «онлайн-автосалоне» в Женеве новую Skoda Octavia RS iV. Первая «заряженная» Octavia с гибридной силовой установкой разгоняется до «сотни» всего за 7,3 секунды и отличается от «обычной» Octavia не только внешне, но и внутри.

Достойную для гибридного автомобиля динамику обеспечивает тот же комплект из 1,4-литрового бензинового турбомотора TSI и электродвигателя, что и в новом Volkswagen Golf GTE, о котором «Автоновости дня» писали в конце февраля. Суммарная мощность тандема, реализуемая через шестиступенчатый «робот» DSG, достигает 245 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента.



Skoda Octavia RS iV. Фото Skoda



Skoda Octavia RS iV. Фото Skoda



Skoda Octavia RS iV. Фото Skoda



Skoda Octavia RS iV. Фото Skoda



Skoda Octavia RS iV. Фото Skoda

Блок аккумуляторов емкостью 13 киловатт-часов рассчитан на 60 километров полностью «автономного пути», а на его перезарядку требуется около шести часов (либо три часа при использовании мощного зарядного устройства).

Разгонная динамика Octavia RS iV, в отличие от того же Golf GTE, уже известна: на достижение первых 100 км/ч ей нужно 7,3 секунды. Соответственно, упомянутый выше хэтчбек из-за меньшей массы должен быть чуть быстрее.



Интерьер Skoda Octavia RS iV. Фото Skoda



Интерьер Skoda Octavia RS iV. Фото Skoda



Интерьер Skoda Octavia RS iV. Фото Skoda



Интерьер Skoda Octavia RS iV. Фото Skoda

От обычных «Октавий» версия RS iV отличается более агрессивной внешностью с другими бамперами, черной решеткой радиатора и большими колесами (до 19-дюймовых), сквозь которые проглядывают красные тормозные суппорты. В салоне — сиденья с усиленной боковой поддержкой и множество других спортивных акцентов.

Выпускать «заряженную» Skoda Octavia на гибридной тяге будут в обоих вариантах кузова – лифтбек и универсал. Старт продаж новинки в Европе ожидается во втором или третьем квартале текущего года.