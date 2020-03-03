Появились первые живые фото новой «ГАЗель City»

Новый низкопольный городской микроавтобус «ГАЗель City», сертифицированный «Группой ГАЗ» месяц назад, «засветился» на первых живых фото. Как сообщают «Автоновости дня», эксклюзивные снимки с автобусом нового поколения появились в группе «RCI News | Russian Cars Industry» соцсети «ВКонтакте».

Как видно по фотографиям, автобус «ГАЗель City» получил оригинальные кузовные панели, а всю переднюю часть взял у будущей «ГАЗели NN». Новизну модели выдают иная решетка радиатора с хромированным молдингом, крупная линзованная головная оптика, более рельефный капот, другая форма крыльев и «раздутый» передний бампер с противотуманками.



«ГАЗель City». Фото RCI News | Russian Cars Industry



«ГАЗель City». Фото RCI News | Russian Cars Industry

Серийное производство новых микроавтобусов уже началось. В первую товарную партию, которая вот-вот отправится в дилерскую сеть «ГАЗ», вошли «люксовые» автобусы зеленого цвета. Следующие партии товарных автобусов будут в более простых версиях и белого цвета.

Прием заказов на «ГАЗель City», как сообщают «Автоновости дня», уже открыт. Пока новинку заказывают только московские перевозчики, городские автобусные парки, госструктуры. Продажи новых низкопольных микроавтобусов частным клиентам начнутся в конце мая – начале июня этого года, тогда же будут объявлены цены на них.