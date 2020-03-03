Полицейские подстрелили пытавшегося порезать себя в кафе россиянина

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости
В московском кафе сотрудники полиции ранили россиянина, который набросился на них с ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, инцидент произошел в заведении на улице Бутлерова на юго-западе столицы.
«Уроженец Чечни обедал в кафе, но неожиданно стал себя резать принесенным с собой ножом, — рассказал источник «Ленты.ру» — Персонал вызвал полицию, но, когда патрульные вошли в заведение, чеченец набросился на них с ножом».
Защищаясь, один из сотрудников произвел выстрел в нападавшего. Мужчина госпитализирован с ранением в ногу.
Начата доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.