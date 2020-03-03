Чверть квартири, човен та авто у лізинг: чим багатий Петро Шпига

Ексочільник поліції Волині Петро Шпига володіє чвертю квартири у Луцьку, має човна та автівку, котру взяв у лізинг.

Про це йдеться у його декларації за 2019 рік.

Ексочільник поліції Волині має у співвласності (25 %) квартиру на 79 метрів квадратних у Луцьку. Його дружина Руслана володіє дачним будинком у Луцьку на 127,9 метрів квадратних, земельними ділянками на 0,0624 га і 0,0635 га, квартирою у Бродах на 41,6 метрів квадратних.

Петро Шпига задекларував човен «Колібрі» за 6 000 гривень і мотор до човна «Mercury» за 25 380 гривень. Їздить ексочільник поліції області на автомобілі Nissan Qashqai 2011 року випуску, котрий взяв у лізинг.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Представили нового керівника поліції Волині. ФОТО

У 2019 році Шпига отримав 1295 гривень соціальної допомоги, 961 гривню благодійної допомоги від БФ «Лікарняна каса правоохоронців Волині», 32 гривні бонусів від «ПриватБанку», 2682 гривні пільг та 500 гривень відшкодувань від Волинської обласної профспілкової організації атестованих працівників.

За рік на посаді начальника ГУНП у Волинській області Петро Шпига заробив 604 334 гривні, тобто у середньому понад 50 тисяч за місяць.

У банку Шпига тримає 8 066 гривень та по 1 гривні ще на двох рахунках.