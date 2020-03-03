ТОП-5 микрозаймов которые дают без отказа

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Кому дают микрозаймы без отказа?

Микрозаймы – это такой бизнес. Их главная цель – это получить доход. Естественно, все кредиторы настроены только на то, чтобы получить с нас прибыль, но как, если за любым невозвратом средств, следует убыток? Именно поэтому организации по микрокредитованию в первую очередь рассматривают платёжеспособность каждого заёмщика.

Так же они стараются внедрить специальные алгоритмы, которые основываются на системе факторного анализа. Все запросы на займ определяются автоматически, а сам портрет хорошего заёмщика состоит из простых пунктов:

Возраст заёмщика должен быть в соответствии с требованиями компании.

Гражданство РФ. Иногда допускаются жители стран СНГ.

Постоянный доход.

Обязательный штамп о прописке. Либо временная, либо постоянная регистрация.

История кредитов должна быть без серьёзных нарушений. Допускают только незначительные погрешности в КИ.

Чистота в биографии с юридической точки зрения. Это значит, что заёмщик должен быть не судим, не находиться под подпиской о невыезде, либо не скрываться от правоохранительных органов.

Паспорт не должен быть просрочен, либо испорчен. Должен принадлежать к субъекту кредитования.

Какое-либо отклонение от этих пунктов не означает то, что вам откажут. Всё решается с сочетанием и других критериев. У заёмщика так же повышает шанс получить деньги без отказа – полнота и корректность предоставленных сведений о себе.

Вы так же должны чётко соблюдать инструкции, предоставить все копии и фото документов, ведь у данных организацияй есть доступ к программам для сверки биометрии.

Виды и типы микрозаймов, которые дают деньги без отказа

Фото: pixabay.com

Чтобы вы смогли получить одобрение от займодателя, вам нужно грамотно выбрать тариф, подобрать все условия, что бы они соответствовали вашим запросам и возможностям. При мониторинге сайтов с разными предложениями, вам нужно основываться на небольших, но довольно простых и понятных пунктах:

Первым стоит сумма. Какую сумму они предлагают: большую или маленькую.

Ставка. Под 0%, низкая или стандартная.

Срок, на который выдаётся займ.

Время рассмотрения вашей заявки и выдачи денежных средств.

Ваша социальная принадлежность, какому слою общества дают займ.

Кредитная история.

Необходимые документы и варианты оформления анкеты.

Дополнительные сервисы, которые предоставляет компания.

Какие ТОП-5 МФО дают микрозайм без отказа

Мы составили рейтинг ТОП-5 МФО на основе отзывов заёмщиков и остальной статистики.

В этот рейтинг попали: МигКредит, MoneyMan, Робот Займер, Ezaem и Быстроденьги. И сейчас мы подробно расскажем про каждую из этих организаций.

МигКредит – это на данный момент лидер МФО, по мнению большинства людей и версии остальных источников. Эта организация отличается именно многолетним стажем и опытом работы с клиентами. У них отлично слаженный сервис и имеется личный кабинет с мобильным приложением, где все находится под рукой.

Тарифы у них довольно разнообразные, на все категории заёмщиков от 21 года. В разделе «до зарплаты» могут выдать деньги только по паспорту. Все заявки проходят через интернет, смс или по телефону. Офисы находятся по всей территории РФ.

Взять можно до 98 000 рублей, со сроком до одного года и ставкой в 0,27% в день. Само одобрение происходит не более, чем за 5 минут.

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MoneyMan считается первым в России, где смогли разработать стратегию быстрой выдачи займов через интернет. На 2019-ый год эта МФО считалась второй в рейтинге по данным Эксперта РА. И если сравнивать с прошлыми годами, их рост дохода составил почти 80%.

Если смотреть по условиям – компания предлагает 6 тарифов на разные случаи в жизни. Если вы оказались первый раз на сайте «MoneyMan», то вам предлагают акционное предложение под названием «Старт», где у вас будет 0% на 15 дней. В остальных случаях – от 0,9% до 1%. Все условия и детали прозрачны.

Деньги зачисляются мгновенно, а ответ по заявке приходит в течение минуты. Всего можно взять от 15 000 рублей до 80 000 на 126 дней. Возможно бесплатное продление до 4-х недель.

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Робот Займер – это единственная в своем роде система скоринга. Данная компания обладает отличной репутацией, ошибки из-за человеческого фактора исправлены, а сама система является флагманом МФО в интернете.

Займы могут выдаваться даже с испорченной историей кредитов, в самых сложных и критических ситуациях. Так же они работают с каждой группой людей, от самозанятых или тех же пенсионеров, до бизнесменов. Минимальный возраст – 18 лет.

Работают круглосуточно, так же доступна регистрация через Госуслуги. Выдают до 30 000 рублей на срок 30 дней. Ставка от 0,76%.

Взять займ в Займер

Ezaem – это то МФО, где довольно четкий подход. Всего две программы – для новых заёмщиков и повторных. На первую сделку стартует ставка от 0%. Дальнейшие обращения – от 1% в день.

Если заёмщик своевременно исполняет свои обязательства – пошаговый дисконт от 5 до 25%. Но нужно учитывать, что данная программа рассчитана только на людей, кто пользуется деньгами не меньше 2-х недель.

Способы получения денег разные: карта, счёт, либо платёжная система Соntact. Лимит можно активировать по смс, занять можно до 30 000 рублей.

Взять займ в Ezaem

Быстроденьги – популярный бренд среди pdl-кредитования. Есть офисы, а также сайт в интернете. В данную структуру так же можно включить Турбозайм. На 1 июля 2019-го года их кредитный портфель составил 2,305 млн. рублей.

Все переводы они могут осуществлять на любую платёжную систему, где ставка будет под 1% в день, а могут сделать специальную Быстрокарту по ставке в 0,85%. Доступна выдача средств наличными.

Условия простые:

для новичков – от 1 до 30 000 рублей на срок до 16-ти дней

повторные заёмщики – до 100 000 рублей на срок до 180 дней.

Возраст идет от 18 до 75 лет. Так же сейчас проходит акция «первый займ бесплатно».

Взять займ в Быстроденьги

Какую компанию выбрать?

Те МФО, о которых мы говорили, заслужили действительно максимальное доверие клиентов. Если вы будете соблюдать все рекомендации, которые мы изложили выше – взять деньги в долг будет без проблем в любой из этих организаций.