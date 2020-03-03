Художник «надел» огромную медицинскую маску на самое высокое здание Ирана

Видео перфоманса Хамид Ибрагимния опубликовал в Instagram.
Иранский художник Хамид Ибрагимния устроил зрелищный перфоманс в рамках борьбы с коронавирусом. При помощи двух вертолетов он натянул колоссальную медицинскую маску на 435-метровую телебашню Бордже Милад в Тегеране — это самое высокое здание в Иране.
Своей акцией художник хотел показать, как масштабно Исламская республика борется с распространением COVID-19.
«Это моё символическое произведение, которое показывает коллективное противостояние болезни в моём родном городе. Смотрите полезные инструкции ВОЗ, чтобы защитить себя», – сказал Эбрахимниа.
Видео перфоманса он опубликовал в аккаунте Instagram @hamidebrahimnia.
В Иране к 3 марта заболело уже 2336 человек, скончались 77 инфицированных.
При этом коронавирус проник даже в высшие эшелоны власти – COVID-19 заболели замминистра здравоохранения страны Ирадж Харирчи и глава комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Моджтаба Зульнур.