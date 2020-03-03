СМИ: В Турции знаменитая Стамбульская католическая церковь выставлена на продажу

Как пишет издание, первосвященник церкви Иулиан Пишта при поддержке адвокатов Ватикана обратился за судебным запретом на продажу базилики.

Церковь Святого Антония, расположенная на главной улице центрального района Бейоглу, на проспекте Истикляль, обладает крупнейшей католической паствой города.

Однако будущее знаменитого здания, построенного в 1912 году, оказалось под сомнением после того, как гражданин Турции Себахаттин Гок отправился в Италию, США и Францию, чтобы получить доверенность от владельцев земли, на которой построена церковь, и выставить её на продажу, указывает газета.

Пишта и церковь поспешили добиться судебного запрета после того, как Гок обратился в бюро регистрации земли Бейоглу с целью продажи.

По данным Yeniçağ, суд примет решение о том, следует ли поддерживать судебный запрет священника в ближайшие дни.