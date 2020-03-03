Глава заксобрания Ростовский области рассказал об уровне поддержки поправок к Конституции

Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко прокомментировал, как региональные парламенты (ЗакСы) будут после 11 марта рассматривать поправки к Конституции.

«К обсуждению президентского законопроекта в Заксобрании Ростовской области мы приступили буквально на второй день после его внесения в Государственную думу, и все это время очень подробно и пристально следили за работой над этим законопроектом, которая развернулась в специальной рабочей группе.

Активно поддерживались нашими депутатами Госдумы, членами Совета Федерации — тем более, что сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова работает в комитете по конституционному законодательству. Поэтому, что называется, держим руку на пульсе всего процесса обсуждения и законопроекта, и тех поправок, которые предлагались в течение этих полутора месяцев. Мы сам законопроект обсуждали на совете Законодательного собрания, сейчас перешли в стадию публичного обсуждения вместе с экспертами.

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Сегодня в Ростове-на-Дону проходит Донской юридический форум, на котором как раз обсуждается и сам законопроект, и поправки, внесенные в ходе обсуждения. С коллегами из всех фракций мы предварительно обсуждали их настрой, все фракции, действующие в Заксе планируют поддержать этот законопроект, поскольку такую позицию занимают и их коллеги в Государственной Думе.

Мы планируем достаточно широко уже после принятия закона вместе с депутатами органов местного самоуправления, вместе с депутатами федерального уровня на местах провести большой цикл встреч с избирателями, чтобы вместе с ними обсудить содержание этих поправок, которые предлагаются президентом ко внесению в Конституцию», — заявил Ищенко в интервью «Газете.Ru».

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