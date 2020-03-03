Россию на «Евровидении−2020» представят Little Big

Первый канал принял решение о том, что Россию на международном вокальном состязании «Евровидение−2020» представит группа из Санкт-Петербуга Little Big. В ближайшее время они сделают релиз песни, с которой поедут в Нидерланды — по правилам конкурса, трек должен быть новым. Фронтмен коллектива Илья Прусикин пообещал, что композиция будет «веселой, с бразильским оттенком».

Дважды участвовавший в «Евровидении» Сергей Лазарев назвал идею отправить от России Little Big «стратегически правильной». «Думаю, они отлично зажгут, так как все их творчество сделано драйвово и с юмором», — сказал артист, пожелав коллективу стать «темной лошадкой, которая обгонит всех на финальном вираже».

Продюсер Яна Рудковская считает, что у Little Big есть шансы «поднять Европу на уши»: «Это шикарнейший выбор. Я уверена, что они всех порвут!» Ее коллега Иосиф Пригожин назвал коллектив Прусикина «правильно сделанным шоу», передает lenta.ru.

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Напомним, что группа конкурировала с Полиной Гагариной, Юлией Зиверт, Димашем Кудайбергеном и Александром Панайотовым. Сегодня Little Big известны во всем мире, они часто выступают в европейских городах. Их солист Илья Прусикин не только музыкант, но и видеоблогер: на YouTube он более известен как Ильич. Little Big — первый музыкальный коллектив за восемь лет, который выступит на «Евровидении» от нашей старны, последними до них были «Бурановские бабушки».