Козловский выложил фото с новорожденной дочкой

Российские артисты Данила Козловский и Ольга Зуева недавно впервые стали родителями. Об этом стало известно благодаря «Инстаграму». Первой фотографией с новорожденной малышкой на руках поделилась мама. А сегодня утром почти такое же, только со своим участием, опубликовал и отец.

«Моя вселенная. Daddy’s time» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Znamenitka), — подписал он снимок. Последнюю фразу можно перевести как «папино время». Возможность комментирования поста актер предпочел отключить.

Напомним, что о беременности Зуевой стало известно далеко не сразу. СМИ сообщили об этом в октябре прошлого года. Последние несколько месяцев Ольга провела в Америке. По некоторым данным, даже брат ее избранника Егор долгое время не знал о грядущем пополнении. Известно, что Ольга и Данила вместе с 2015 года, но поклонники узнали об их отношениях в 2016-ом.

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