Бочкарева сфотографировалась в ванной

Звезда российского сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева выложила на личной странице «Инстаграма» весьма необычное фото. В кадре теледива лежит в ванной, прикрыв интимные участки тела пеной.

«Питер, зрители, огромное спасибо! Сегодня была особая атмосфера зала и овации! Я счастлива!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Znamenitka), — обратилась она к своей аудитории в подписи к посту.

Однако некоторые юзеры все еще продолжают припоминать в комментариях случай с задержанием артистки в сентябре 2019 года, когда в ее нижнем белье были обнаружены запрещенные препараты. Тогда знаменитость отказалась пройти процедуру медицинского освидетельствования. Против актрисы завели уголовное дело, но уже в минувшем январе оно было прекращено. Звезду обязали выплатить 30 тысяч рублей.

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На шутки про ту ситуацию Бочкарева ответила фолловерам: «Вас это сильно беспокоит?» А кто-то заметил силуэт мужчины, отражающийся от стены, и поинтересовался личностью снимавшего Наталью фотографа.