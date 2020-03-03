В Кремле заявили о сохранении Россией статуса светского государства

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Владимир Вятки/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не потеряет статус светского государства из-за предложения внести в текст Конституции упоминание о боге, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Очевидно, что государство никоим образом свой светский характер не теряет. … До голосования будет широкая кампания по разъяснению данного текста, об этом президент говорил сам», — сказал Песков.

Песков отметил, что вся юридическая экспертиза уже была проведена.

«Юристы в Госдуме и юристы в администрации президента активно вовлечены в экспертный анализ этих поправок», — отметил он.

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